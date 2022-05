AS Monaco Mercato : Le successeur de Tchouaméni déniché au LOSC

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 12:48

AS Monaco Mercato : S'apprêtant à perdre Aurélien Tchouaméni dans les prochaines semaines, les Monégasques auraient trouvé son remplaçant au LOSC.

AS Monaco Mercato : Un milieu du LOSC pour remplacer Tchouaméni

Malgré le podium durement acquis par les Monégasques en fin de saison, Aurélien Tchouaméni devrait quitter la Principauté cet été. La bataille fait rage entre le PSG et le Real Madrid pour obtenir la signature de l’ancien bordelais. De son côté, l’AS Monaco prépare l’après-Tchouaméni en suivant la piste d’un milieu du LOSC.

Selon Foot Mercato, le club du rocher souhaite s’attacher les services d’Amadou Onana. Le milieu de terrain belge du LOSC a disputé sa première saison avec les Dogues et a conquis tout le monde. Arrivé avec la lourde tâche de faire oublier Boubakary Soumaré dans le Nord, l’international espoir a réussi sa mission en devenant un élément clé du 11 de Jocelyn Gourvennec. De plus, le milieu de 22 ans a pu démontrer son talent aux yeux de l’Europe lors du beau parcours des Lilliois en Ligue des Champions. Ses performances ont notamment attiré la convoitise de grands clubs anglais, dont West Ham et Arsenal.

AS Monaco Mercato : Onana, le premier d’une longue liste

La vente imminente d’Aurélien Tchouaméni pourrait provoquer le début des grandes manœuvres du côté de Monaco. En effet, les Monégasques vont récupérer au minimum 80 millions d’euros grâce au transfert de l’international français. À cela pourraient s’ajouter les 40 millions d’euros d’une éventuelle vente de Benoît Badiashile.

Cette grosse rentrée d’argent sera réinvestie par l’ASM qui veut recruter un joueur par ligne. Dans cette optique, les Monégasques se sont joints à la lutte pour deux pépites du football français. Les Monégasques souhaitent en effet enrôler Sékou Mara et Johann Lepenant la saison prochaine. L’objectif des dirigeants est d’entamer un nouveau cycle pour de nouveau remporter des titres. L’ambition est de retour en Principauté et l’AS Monaco sera l’un des clubs à suivre cet été.