OL Mercato : Un cador anglais concurrence Lyon sur le dossier Fekir !

31 mai 2022

OL Mercato : Ambitieux sur le prochain mercato, les Lyonnais veulent recruter un international français qui plaît également à un cador anglais.

OL Mercato : La liste s’agrandit pour Nabil Fekir

Le mercato des Gones sera très ambitieux et le mot d’ordre des dirigeants sera la formation lyonnaise. En effet, l’Olympique Lyonnais veut faire confiance à ses pépites et entend faire de la place aux talents de demain. En parallèle, les dirigeants de l’ OL souhaitent également rapatrier d’anciennes gloires du centre de formation. Ainsi, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont tous dans le viseur des Gones.

Dans cette optique, Jean-Michel Aulas rêverait de faire revenir Nabil Fekir pour rassembler la génération dorée de l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, les Gones vont devoir faire face à la concurrence de Newcastle sur le dossier. Selon AS, les Magpies sont prêts à tout pour recruter Nabil Fekir. Une offre de 40 millions d’euros pourrait même être transmise par le club anglais dans les prochains jours. Le nouveau projet des Magpies est très ambitieux et le natif de Lyon pourrait se laisser tenter par un nouveau défi. D’autant plus que Nabil Fekir s’était montré réticent au sujet d’un retour dans le Rhône.

OL Mercato : Lyon gagnant-gagnant pour Fekir ?

La perspective de revoir l’international français rejoindre Lyon cet été s’éloigne de jour en jour, mais les Gones ne seront pas lésés. Lors du transfert du champion du monde en 2018, les Lyonnais avaient négociés 20% de la plus-value d’un futur transfert de Nabil Fekir. Ainsi, en cas de départ de l'ancien Lyonnais vers Newcastle, l’ OL recevra une indemnité. D’autant plus que le Betis Séville est fermé à un départ du Français et seule la clause libératoire du joueur fixé à 100 millions d’euros pourrait décanter sa situation.

Dans le meilleur des cas, l'Olympique Lyonnais pourrait ensuite réinvestir cet argent pour accueillir Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Les Lyonnais seront donc particulièrement attentifs cet été à la situation de Nabil Fekir.