PSG Mercato : Réunion décisive pour Ousmane Dembélé !

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 09:57

PSG Mercato : Engagés sur tous les fronts, les Parisiens pourraient boucler leur première recrue avec la venue d'Ousmane Dembélé.

PSG Mercato : Le dénouement est proche pour Ousmane Dembélé

L’un des dossiers chaud de la direction parisienne devrait bientôt connaitre son dénouement. Ousmane Dembélé pourrait être la première recrue du mercato parisien. L'international français qui n’a pas encore fait de choix concernant son avenir serait le successeur d'Angel Di Maria. En janvier, tout indiquait que l’ancien joueur du SRFC allait signer au PSG, mais le Barça avait fait un retour tonitruant.

Cependant, les négociations entre Moussa Sissoko (agent du joueur) et le FC Barcelone n’ont toujours pas abouti et le joueur pourrait filer vers le PSG. Selon le journal espagnol Sport, Nasser Al-Khelaïfi et l’agent d’Ousmane Dembélé vont se rencontrer la semaine prochaine. Cette réunion sera décisive pour l’avenir de l’international français qui pourrait ensuite s’engager avec le Paris Saint-Germain. Sport ajoute que Moussa Sissoko est actuellement en attente de la position du président parisien. Au cours de cette entrevue, le salaire et la durée de contrat de l’attaquant de 25 ans devraient être fixés. En arrivant libre au PSG, Ousmane Dembélé pourrait recevoir une grosse prime à la signature.

PSG Mercato : Le retour des 4 fantastiques ?

L’éventuelle arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris SG permettrait au club de la capitale de compter sur 4 attaquants de génies. La complémentarité entre les uns et les autres aura également son importance. En effet, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont très complémentaires en Équipe de France. De plus, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a évolué durant plusieurs saisons au côté de Lionel Messi. Par ailleurs, le recrutement d’Ousmane Dembélé offrirait plus de rayonnement à la Ligue 1 avec le retour de l’un des plus grands talents du football mondial. Le PSG sera très ambitieux sur ce mercato en plus de l’ancien Rennais, puisque les Parisiens sont également intéressés par Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait donc recruter plusieurs internationaux français.