PSG Mercato : Corentin Tolisso recale l’OL pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Après avoir annoncé son départ du Bayern Munich, Corentin Tolisso va-t-il snober son ancien club, l’OL, pour rejoindre le Paris SG ?

PSG Mercato : Corentin Tolisso annonce la couleur pour son avenir

Officiellement libre depuis le début de la semaine, Corentin Tolisso est sur les tablettes de son ancien club, l’Olympique Lyonnais, mais également du Paris Saint-Germain. Après avoir convaincu Alexandre Lacazette de revenir à la maison à l’issue de son aventure avec Arsenal, le président lyonnais Jean-Michel Aulas rêve de réaliser le même exploit avec le milieu de terrain du Bayern Munich.

D’après les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, « ça discute fort » entre l’international français de 27 ans et ses anciens dirigeants en vue d’un retour dans le Rhône. Mais cette possibilité ne semble pas vraiment enchanter le joueur qui aspire à continuer à disputer la Ligue des Champions après avoir enchaîné cinq participations consécutives avec le club bavarois.

« Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des Champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale », a expliqué Tolisso dans les colonnes du journal L’Équipe. Des propos qui ont fait réagir Nabil Djellit. Pour le journaliste de France Football, il est très peu probable de voir le champion du monde 2018 prendre la même décision que Lacazette. S’il devait revenir en Ligue 1, l’ancien Lyonnais se dirigerait tout droit vers le Paris Saint-Germain.

« Face à l'opération séduction de l'OL, je vois Tolisso plus dans un club de C1. Pour le milieu, jouer la C1 est indispensable pour retrouver une place chez les Bleus. Je trouve que pour le PSG, c'est une idée à creuser. Il peut apporter de l’effort et de l’exigence », a indiqué Nabil Djellit sur sa page Twitter. Mais le club de la capitale devrait faire face à une rude concurrence s’il décidait de passer à l’action pour le natif de Tarare.

PSG Mercato : Grosse menace anglaise pour Corentin Tolisso

Arrivé au terme de cinq saisons enrichissantes en Bundesliga, Corentin Tolisso s’apprête à donner une autre direction à sa carrière en quittant les rangs du Bayern Munich pour un autre club. Si le Paris Saint-Germain pourrait être une option pour lui en France, plusieurs formations anglaises seraient d’ores et déjà positionnées pour le récupérer cet été.

En effet, selon The Sun, Arsenal, Manchester United, Newcastle et Tottenham seraient intéressés par le profil de Tolisso. Les Spurs, qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, pourraient avoir plus d’arguments pour tenter de convaincre le compatriote de Kylian Mbappé de rejoindre la Premier League cet été. Un championnat qui le fait d’ailleurs rêver, même s’il n’exclut rien pour son avenir.

« Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait, mais je ne m'interdis aucun championnat », a-t-il précisé pour L’Équipe.

Affaire à suivre donc…