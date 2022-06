Stade Rennais Mercato : Départ de Genesio, le SRFC a tranché

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 13:29

Stade Rennais Mercato : Annoncé sur le départ du SRFC, Bruno Genesio va rester à son poste. Cela a été confirmé par le nouveau président Olivier Cloarec.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio annoncé sur le départ

Quatrième de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, le Stade Rennais a arraché son billet pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Une qualification qui porte le sceau de Bruno Genesio, élu meilleur entraineur de Ligue 1 cette saison. Recruté en mars 2021, en remplacement de Julien Stéphan démissionnaire, il a réussi sa première saison peine sur le banc de touche du SRFC. Son équipe a été en course longtemps pour une place qualificative pour la Ligue des Champions. En effet, les Rennais étaient dans le sprint final pour le podium jusqu'à la dernière journée, mais les 2e et 3e places leur ont finalement échappé au profit de l’OM et l’AS Monaco. Néanmoins, le bilan de Bruno Genesio est logiquement jugé satisfaisant par ses dirigeants.

Pourtant, L’Équipe croit savoir que ce dernier a des envies d’ailleurs. Ayant des touches intéressantes à l’étranger, il réfléchirait à son départ de Rennes. « Alors que le Stade Rennais espère prolonger Bruno Genesio, il suscite des intérêts et s'interroge sur son avenir », a appris la source, vendredi. « Un des meilleurs clubs saoudiens, notamment, lui a soumis une offre particulièrement lucrative. Et son nom circule aussi du côté d'un club engagé en Ligue des champions, même s'il n'est pas en haut de la liste », a précisé le quotidien sportif, ensuite.

Cloarec assure : « Genesio sera au SRFC la saison prochaine sans aucun doute »

Une information qui a fait réagir rapidement le nouveau président du club breton. Il a assuré que le technicien de 55 ans sera bel et bien sur le banc de touche des Rouge et Noir la saison prochaine. « Bruno Genesio sera au Stade Rennais la saison prochaine, n’ayez aucun doute là-dessus », a-t-il rassuré, dans une interview sur la chaîne TVR35. « Il se sent très bien en Bretagne. Il est très content du travail effectué l’année dernière, très content de l’ambiance générale au niveau du club. Franchement, il n’y a pas de sujet sur la question du maintien de Bruno au Stade Rennais. Il n’y a pas l’ombre d’un doute, Bruno Genesio sera l’entraineur du SRFC la saison prochaine », a insisté Olivier Cloarec.

Pour rappel, le nom de l’ancien coach de l’OL a été aussi associé à trois clubs anglais et espagnols en mars dernier : Wolverhampton, Tottenham, Everton, Valence ou encore la Real Sociedad.