ASSE Mercato : La vente de Saint-Etienne se précise, la date connue !

Publié par Thomas le 10 juin 2022 à 14:48

ASSE Mercato : Dans l'attente d'un rachat depuis de longs mois, l'AS Saint-Étienne serait en passe d'être vendu à un homme d'affaires américain.

Vente ASSE : Le rachat de l'AS Saint-Étienne prévu le 23 juin

À la recherche d’un repreneur depuis le début de saison, l’AS Saint-Étienne semble enfin proche d’un rachat. Confronté pendant de longs mois à des candidatures peu sérieuses, à l’image de celle du prince cambodgien Norodom Ravichak, la direction stéphanoise aurait trouvé son homme providentiel, en la personne de David Blitzer. L’investisseur de 52 ans, notamment propriétaire de Crystal Palace en Premier League, se montre déterminé à acquérir le club ligérien, et ce malgré la descente en Ligue 2 BKT.

Alors que de nombreuses rumeurs annonçaient une vente de l’ ASSE d’ici la fin du mois de juin, le journaliste Romain Molina a confirmé cette tendance ce vendredi sur Twitter, rassurant les supporters qui commençaient à s’inquiéter du manque de communication autour de la vente. L’écrivain et lanceur d’alerte français a assuré que tout se déroulait dans la plus grande discrétion entre Saint-Etienne et David Blitzer.

" Ça travaille (bien) en sous-marin pour le rachat de Saint-Etienne par le groupe de David Blitzer. Pas de panique à l’horizon, il y aura des échéances importantes la semaine prochaine. Ne pas avoir de fuites sur les détails & co, c’est souvent bon signe (cf, le rachat du TFC) ", annonce Romain Molina, qui suit le dossier de très près depuis le début des rumeurs. De quoi redonner le sourire aux supporters qui attendent depuis de longs mois un changement à la tête du club. Et bonne nouvelle pour ces derniers, la date de ce fameux rachat serait d'ores et déjà dévoilée. D'après Mohamed Toubache-Ter, l' ASSE devrait être vendu le 23 juin prochain, soit dans moins de deux semaines. " Le 23 juin va être une date importante pour l'AS Saint-Etienne... ", écrit l'ancien responsable presse de l'Angers SCO sur Twitter.

Saint-Etienne officialise un nouvel entraîneur des gardiens

En attendant une vente de l’ ASSE, le club ligérien a officialisé ce vendredi l’investiture de Jean-François Bédénik au poste d’entraîneur des gardiens. En charge du centre de formation depuis 2017, ce dernier intègre donc le staff de Laurent Batlles. Alors que Sébastien Hamel était pressenti pour reprendre le poste ces derniers jours, l’ancien portier de l’OM a finalement décliné l’offre. Bédénik vient donc remplacer André Biancarelli, en poste depuis juillet 2020 à l’AS Saint-Étienne.