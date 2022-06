OM Mercato : Succession Kamara, un deal se prépare avec le Barça

Publié par Timothée Jean le 11 juin 2022 à 00:04

OM Mercato : En quête d’un milieu de terrain pour succéder à Boubacar Kamara, Marseille envisage de boucler un deal inattendu avec le Barça.

OM Mercato : Marseille ne lâche pas l’affaire pour Pjanic

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a lancé son mercato estival avec le départ de Boubacar Kamara. Le minot marseillais a refusé de signer un nouveau bail dans son club formateur afin de rejoindre gratuitement Aston Villa. Son départ laisse un grand vide à l’OM qu’il faudra rapidement combler. La direction de l’Olympique de Marseille travaille d'ailleurs en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain. Plusieurs noms ont déjà été présentés par l’entraîneur de Jorge Sampaoli à sa direction. Et visiblement, Miralem Pjanic est l’un d’entre eux.

Le journal Sport révélait récemment que les dirigeants de l' OM ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain du FC Barcelone. Une information confirmée quelques jours plus tard par Tuttosport. Le média italien assure que la direction de l’ OM insiste toujours pour s’offrir les services de l’ancien joueur de la Juventus.

OM Mercato : Miralem Pjanic trop cher pour Marseille ?

En grande difficulté au FC Barcelone, Miralem Pjanic a été prêté la saison dernière au Besiktas, où il a disputé 26 matchs, toutes compétitions confondues. Un bilan insuffisant pour le conserver en Turquie. Le joueur de 32 ans devrait donc retourner au Barça, le temps pour lui de se trouver un nouveau point de chute. La source explique que le milieu de terrain aurait déjà été informé qu'il ne fait pas partie des plans de Xavi Hernandez, l'entraîneur catalan, pour la saison prochaine. Cette décision pourrait ainsi faire les affaires de l’Olympique de Marseille.

Sauf que plusieurs obstacles se dressent sur la route phocéenne. D'abord, le gros salaire de Miralem Pjanic, estimé à environ 7,5 millions d’euros par an, reste un montant très conséquent pour les finances de l’ OM. Ensuite, les Barcelonais réclameraient un transfert sec pour leur joueur, ce qui compromet un peu plus son arrivée à Marseille. Enfin, une certaine concurrence existe sur ce dossier. La source explique que l’Inter Milan et Naples se seraient également positionnés sur cette piste avec de meilleurs arguments financiers que l' OM. Ainsi, le club phocéen semble très mal embarqué dans cette affaire.