OM Mercato : Longoria proche d’un exploit face à l’OL et Newcastle

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 16:50

OM Mercato : À la lutte avec l’OL et Newcastle United, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, se rapproche d’un joli coup en Ligue 2.

OM Mercato : Pablo Longoria accélère pour un défenseur de Ligue 2

Alors que William Saliba a ouvertement annoncé sa décision de retourner s’imposer à Arsenal, l’Olympique de Marseille va devoir s’activer sur ce mercato estival pour se renforcer au niveau de la charnière centrale. Ces derniers jours, plusieurs noms de défenseurs étrangers sont régulièrement associés au club phocéen, mais Pablo Longoria avancerait également sur le vivier local.

D’après les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, le président de l’OM « ne lâche pas Isaak Touré pour renforcer sa défense ». Pour donner plus de solutions à Jorge Sampaoli, Longoria aurait de nouveau rencontré l’agent du joueur du Havre AC. L’affaire pourrait même se régler rapidement.

OM Mercato : Accord proche avec Le Havre pour Isaak Touré ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur central de 19 ans aimerait régler son avenir avec l’Euro U19 qu’il va disputer avec la sélection française. La compétition devant débuter samedi prochain, les dirigeants de l’ OM et leurs homologues du HAC ne disposent donc plus que de quelques jours pour parvenir à un accord dans ce dossier. Avec la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a un atout supplémentaire pour négocier.

Assuré d’avoir les fonds suffisants pour conserver certains de ses plus précieux éléments, le club phocéen serait confiant pour le dénouement du dossier Isaak Touré. Malgré la concurrence de l’Olympique Lyonnais, Newcastle United et l’Eintracht Francfort, Pablo Longoria serait sur le point de parvenir à ses fins dans cette affaire. Pour s’offrir les services d’Isaak Touré, le vice-champion de France devrait débourser entre 5 et 7 millions d’euros.