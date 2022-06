Barça Mercato : Coup de théâtre, Dembélé se rapproche d'un cador

Publié par Thomas le 13 juin 2022 à 17:50

Barça Mercato : Dans le viseur du PSG, l'attaquant du Barça, Ousmane Dembélé, semblerait se diriger vers une autre destination.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé s’éloigne du PSG

Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Ousmane Dembélé attise les spéculations les plus folles concernant son avenir. Disposant d’un accord de principe avec le Paris Saint-Germain depuis le mois de janvier, El Mosquito n’a toujours pas fait un choix public pour son avenir et commence à fatiguer sa direction au FC Barcelone. Malgré de nombreuses propositions de prolongation et des rapports qui se sont réchauffés au fil des mois, Dembouz et son agent, Moussa Sissoko, ont toujours décliné les offres du Barça.

Si le board catalan garde un mince espoir de conserver son attaquant tricolore, ce dernier semble désormais proche de rejoindre un top club anglais. En pole depuis le début d'année sur le dossier, le PSG se serait fait doubler ces dernières semaines par Thomas Tuchel et Chelsea. L’ancien coach des Rouge et Bleu aurait appelé Dembélé récemment pour lui faire part du futur projet des Blues, une discussion qui aurait plu à l’ancien joueur du BVB.

D’après Shay Lugassi, Chelsea serait actuellement en pole pour enrôler Dembouz, qui deviendrait un joueur clé du projet londonien pour les prochaines saisons. Malgré un accord de principe qui court toujours avec Paris, le joueur de 25 ans se rapprocherait ainsi d’un transfert vers la Premier League.

Le Barça pense à Bernardo Silva pour le remplacer

Avec le départ plus que probable de Dembélé, les dirigeants du Barça multiplient les options en attaque. Si Raphinha est depuis longtemps lorgné par Barcelone, l’attaquant brésilien ne devrait pas être le seul à rejoindre la Catalogne. Désormais, la piste prioritaire des Blaugranas se nomme Bernardo Silva. L’international portugais, malgré une saison en trombe à City, ne souhaite pas continuer sous Pep Guardiola et voit l’option Barça comme une porte de sortie.

Xavi en aurait même fait une priorité du mercato avec les complications rencontrées dans le dossier Lewandowski. Selon le Mundo Deportivo, les Skyblues ont fixé le prix du Portugais à 85 millions d’euros, une somme colossale, au-delà des finances barcelonaises. Pour ce faire, Mateu Alemany doit impérativement boucler certaines ventes, dont celle de Frenkie de Jong, qui pourrait rapporter plus de 60 millions d’euros au club.