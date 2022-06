Stade Rennais Mercato : Le transfert de deux buteurs bientôt bouclé !

Publié par Thomas le 14 juin 2022 à 16:30

Stade Rennais Mercato : Avec de grosses arrivées en perspective, le SRFC pourrait prochainement offrir une porte de sortie à deux attaquants.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC trouve une porte de sortie pour deux pépites

Le marché des transferts promet d’être mouvementé en Bretagne. À l’instar de l’été dernier, Florian Maurice et son staff prévoient de gros changements dans l’effectif Rouge et Noir et auraient entamé une opération dégraissage d’envergure. Auteur d’une saison de haut standing, le SRFC devrait connaître des arrivées prestigieuses à des postes clés cet été, raison pour laquelle d’importants départs sont à prévoir. Et justement, le Stade Rennais s’apprête à se séparer de deux jeunes pépites en attaque, en partance pour un club voisin.

Comme le révèle Ouest-France ce mardi, Le Havre pourrait prochainement accueillir Andy Diouf et Loum Tchaouna, tous deux barrés en attaque à Rennes et désireux de plus de temps de jeu. Les deux talents issus du centre de formation devraient ainsi suivre le pas de Matthis Abline, qui sort d’un prêt convaincant chez les Normands. Déjà intéressés par Junior Kadile en janvier, les Havrais pourraient ainsi enrôler en prêt la saison prochaine les deux talents de la génération 2003 du Stade Rennais.

SRFC Mercato : Jérémy Gélin également visé par Le Havre

La bonne connexion Rennes-Le Havre ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En plus de Loum Tchaouna et Andy Diouf, le dernier 8e de Ligue 2 BKT souhaiterait récupérer le défenseur Jérémy Gélin. Le défenseur de 25 ans n’a pas été conservé par le Stade Rennais et se cherche un nouveau point de chute cet été. Proposé au Havre, Gélin pourrait également rallier l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE se serait récemment fait proposer le joueur via son agent. Longtemps blessé et privé des terrains, le natif de Quimper devrait ainsi évoluer en deuxième division la saison prochaine.