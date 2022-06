OM Mercato : La nouvelle annonce fracassante du clan Gerson

Publié par Ange A. le 16 juin 2022 à 09:40

OM Mercato : Père et agent de Gerson, Marcao a fait une nouvelle mise au point concernant l’avenir du milieu de terrain de Marseille.

OM Mercato : La sortie cinglante du père de Gerson sur son avenir

Recruté à 20 millions d’euros (hors bonus) l’été dernier, Gerson est l’une des satisfactions du mercato de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a réalisé une première pige encourageante avec l’ OM, 2e de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des champions. L’international auriverde a terminé sa première saison avec 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs. De quoi satisfaire le club phocéen qui s’apprête à effectuer son retour en C1 la saison prochaine. Au vu de ses prouesses, le milieu de 25 ans serait dans le viseur de certains clubs, à tel point que son départ de Marseille a été évoqué par le rappeur marseillais Soso Maness. Une hypothèse rapidement écartée par Marcao. Le père et agent du joueur a rassuré concernant l’avenir de son protégé en Provence.

Pas de départ de Gerson de Marseille cet été

Interrogé par SportMed TV, Marcao a scellé l’avenir de Gerson à l’Olympique de Marseille. Recruté l’été dernier en provenance de Flamengo, le Brésilien est encore sous contrat avec Marseille jusqu’en 2026. « Ah ah ah ! C’est quoi cette bêtise ? Il n’y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison. L’ OM, c’est notre 2ème maison », a confirmé le représentant du milieu marseillais joint au téléphone. De quoi ravir les supporters marseillais au moment où leur club se cherche un nouveau milieu deterrain. Ceci pour assurer la succession de Boubacar Kamara. Pas prolongé et en fin de contrat, le milieu a choisi de poursuivre sa carrière à Aston Villa, 14e de Premier League cette saison.