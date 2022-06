OM Mercato : Atlético, Griezmann visé par un ancien de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 17:40

OM Mercato : En difficulté à l’Atlético Madrid et grand admirateur de Marseille, Antoine Griezmann pourrait rejoindre un ancien homme fort de l’OM.

OM Mercato : Atlético, Griezmann dans le viseur de Marcelo Bielsa

Il est l’une des grosses déceptions du FC Barcelone. Recruté contre un chèque de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann n’est jamais parvenu à s’imposer au Barça. Deux ans après son arrivée en Catalogne, l’attaquant français est retourné à l’Atlético Madrid sous la forme d’un prêt. Son retour chez les Colchoneros avait pour but de permettre au champion du monde en titre de relancer sa carrière. Sauf que les choses ne se passent pas comme il l’espérait.

Antoine Griezmann a réalisé une saison décevante à l’Atlético Madrid. L’international tricolore, qui n'a plus marqué le moindre but depuis janvier, est totalement méconnaissable. Au point d’envisager son départ cet été ? Pour l’heure, plusieurs clubs s’intéressent toujours à sa situation à Madrid. Si les supporters marseillais poussent toujours pour son arrivée à l’Olympique de Marseille, "le Petit Prince" pourrait finalement rejoindre une destination surprenante. Selon les informations de Diario AS, Marcelo Bielsa aimerait bien l'attirer à l’Athletic Bilbao cet été.

Antoine Griezmann à Bilbao, une mission très compliquée

Alors même qu’il n’a pas encore officiellement signé son contrat à l’Athletic Bilbao, l'ancien entraîneur de l' OM serait déjà au travail pour son prochain mercato estival. Marcelo Bielsa voudrait attirer un attaquant de prestige au sein du club basque. Et son choix se porterait donc sur l’ancien buteur de la Real Sociedad.

Toutefois, cette mission a très peu de chance d’aboutir, car l’Atlético Madrid n’a pas l’intention de perdre son atout offensif. Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a récemment expliqué que « Griezmann continuera ici la saison prochaine ». La direction de l’Atlético Madrid compte donc prolonger le prêt du Français d'une année supplémentaire, une possibilité incluse dans son contrat. De ce fait, il faut croire que les différents prétendants ont tapé à la mauvaise porte.