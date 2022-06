FC Nantes Mercato : Clap de fin pour un ancien Marseillais !

Publié par Ange A. le 17 juin 2022 à 04:05

FC Nantes Mercato : Annoncé sur les tablettes du FCN, Brice Samba ne devrait pas rejoindre le vainqueur de la Coupe de France.

FC Nantes Mercato : La piste Samba refroidie pour le FCN

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes compte se renforcer durant le mercato estival. Pour le président Waldemar Kita, il importe de renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré en vue des échéances européennes. Grâce à son sacre le FCN est qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa. Raison pour laquelle la direction des Canaris souhaite s’offrir des recrues cet été. Ces derniers jours, le nom de Brice Samba est revenu avec insistance du côté de Nantes. Âgé de 28 ans, le portier évolue à Nottingham Forest, promu en Premier League la saison prochaine. Le gardien de but passé par l’Olympique de Marseille ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le promu. Mais en cas de départ, il ne devrait pas rejoindre les Canaris.

Samba, une piste à oublier pour Nantes

Pour Loïc Tanzi, le FC Nantes n’a rien entamé pour le transfert de Brice Samba. « Brice Samba ne rejoindra pas Nantes. Pas de négociations actuellement pour faire venir le portier de Nottingham Forest », a assuré la source sur son compte Twitter. S’il ne rejoindra pas le FCN, l’ancien Marseillais pourrait toutefois signer son retour en Ligue 1 cet été. Le natif de Linzolo (Congo) est courtisé par le RC Lens. Les Sang et Or voudraient faire de Samba le remplaçant de Wuilker Farinez. Le gardien vénézuélien du Racing est gravement blessé au genou et manquera plusieurs mois de compétition.

Recruté contre 2,1 millions d’euros en provenance de Caen en 2019, Brice Samba est valorisé à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant dans les cordes du RC Lens qui devrait réaliser de grosses ventes cet été et renflouer ses caisses.