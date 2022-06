Stade Rennais Mercato : Après Coquelin, le SRFC sur un joyau suédois !

Publié par Thomas le 17 juin 2022 à 14:05

Stade Rennais Mercato : À la recherche de milieux depuis le départ de Jonas Martin, le SRFC aurait jeté son dévolu sur une sensation suédoise.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais veut Bilal Hussein

Après sa saison remarquable, le Stade Rennais souhaite se renforcer dans tous les secteurs cet été. Avec la menace de gros départs de plusieurs cadres de l’effectif, le club breton se montre très ambitieux pour renforcer son équipe. À l’instar de l’été dernier, Florian Maurice prospecte partout en Europe dans l’espoir de dénicher de futurs grands talents, à l’aube de l’explosion. Après Kamaldeen Sulemana, Lovro Majer l'été dernier ou encore Jérémy Doku il y a deux ans, le SRFC pourrait enrôler une jeune pépite, du côté du championnat suédois.

D’après CalcioMercato, les Rouge et Noir cibleraient le prometteur Bilal Hussein, sous contrat jusqu’en décembre 2023 au club d’ALK Solna. Avec le départ acté de Jonas Martin, libre de tout contrat, le Stade Rennais souhaite s’entourer de profils jeunes et prometteurs, pour épauler Baptiste Santamaria ou encore Flavien Tait. Révélation dans son pays cette saison, Hussein est également visé par l’Eintracht Francfort et Bologne. Pour signer le milieu de 22 ans, Rennes devra débourser une somme aux alentours des 2 millions d’euros d’après le média italien.

Une piste de choix, qui n’est pas sans rappeler le dossier Jens Cajuste l’été dernier. À la recherche de renforts pour l'entrejeu, Florian Maurice avait fait du milieu défensif suédois sa priorité mercato. Après de longues semaines de négociations, le prodige de 22 ans avait décidé de rester dans son club de Midtjylland. En janvier, Cajuste a finalement rejoint le championnat de France, mais du côté du Stade de Reims, qui avait alors déboursé 10 millions d’euros pour l’enrôler.

SRFC Mercato : Francis Coquelin dans le viseur de Rennes, l'OL et l’OM

Pour parfaire son milieu de terrain, le Stade Rennais aurait également des vues en Liga, du côté de Villarreal. Comme le révèle Thomas Rassouli cette semaine, les Rouge et Noir penseraient à Francis Coquelin cet été. L’ancien joueur d’Arsenal, auteur d’une belle saison en Espagne, est l'une des priorités de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille cet été. L'OL est également attentif à sa situation, malgré la prolongation de Thiago Mendes. Sous contrat jusqu’en 2024 chez le Sous-Marin Jaune, le milieu de 31 ans pourrait toutefois coûter cher aux Rennais, qui voient en Bilal Hussein, une alternative plus accessible financièrement à ce poste.