OM Mercato : Un international marocain échappe à Marseille

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 03:15

OM Mercato : Annoncé sur les tablettes de Marseille, Romain Saïss a opté pour un championnat exotique pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : La signature de Romain Saïss officialisée au Besiktas

L’Olympique de Marseille reçoit peu de bonnes nouvelles en ce début de mercato estival. Prêté cette saison par Arsenal, William Saliba a récemment fait part de son désir de retourner chez les Gunners. Le néo-international tricolore vient pourtant de réaliser une saison pleine avec l’ OM. À tel point qu’un transfert de Saliba à Marseille était évoqué. Outre cette piste, le club phocéen a vu Mohamed-Ali Cho s’envoler pour l’Espagne. L’attaquant du SCO Angers annoncé dans le viseur des Olympiens s’est engagé avec la Real Sociedad. Le club provençal a enregistré une autre mauvaise nouvelle ces dernières heures. Ciblé pour compenser le départ de Saliba, Romain Saïss a décidé de rejoindre les Turcs du Besiktas.

Une piste à zéro euro s’envole pour Marseille

La qualification de l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des champions n’aura pas suffi à séduire Romain Saïss. Sixième de Super Lig, le club stambouliote a officialisé la signature du défenseur central de 32 ans. L’international marocain arrive libre en provenance de Wolverhampton où il était en fin de contrat. Pour sa dernière saison avec le pensionnaire de Premier League, le défenseur ciblé par l’ OM a disputé 32 matchs et inscrit 3 buts. Selon le communiqué publié par le Besiktas, Saïss s’est engagé pour deux années, plus une en option. Après la France et l’Angleterre, le Marocain s’apprête donc à découvrir le troisième championnat de sa carrière.

Marseille de son côté doit s’activer pour se renforcer. Outre la défense centrale, l’ OM doit aussi recruter au milieu de terrain suite au départ de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le minot a rejoint Aston Villa gratuitement cet été. Un énième coup dur pour Pablo Longoria qui a tenté en vain de prolonger le crack.