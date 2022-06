RC Lens Mercato : Un cador de Premier League fonce sur Clauss

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 04:05

RC Lens Mercato : Annoncé sur le départ cet été, Jonathan Clauss pourrait rebondir en Premier League où il est courtisé par un cador.

RC Lens Mecato : Bientôt la fin entre Clauss et le Racing

Le Racing Club de Lens est encore passé à côté d’une place européenne. Pour sa deuxième saison d’affilée depuis son retour dans l’élite, le RC Lens a terminé à la 7e place. Cette campagne pourrait être la dernière de plusieurs protégés de Franck Haise. Cela pourrait notamment être le cas pour Jonathan Clauss. Le latéral droit a été le Lensois le plus décisif cette saison avec ses cinq réalisations et onze passes décisives. À un an de l’expiration de son contrat, l’arrière droit devrait quitter l’Artois dès cet été. Ceci pour ne pas partir gratuitement en 2023 au terme de son bail. Le latéral de 29 ans, passé international tricolore cette année, pourrait rebondir en Premier League cet été.

Un cador anglais s’intéresse à Clauss

La Voix du Nord révèle un intérêt de Chelsea pour Jonathan Clauss. Le club londonien, qui le suivrait depuis un an, a terminé à la 4e place de son championnat. Les Blues disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. Un argument de taille pour séduire l’arrière droit du Racing Club de Lens. En cas de signature Clauss, Chelsea pourrait préparer le départ de son capitaine César Azpilicueta, annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

Le RC Lens attendrait au moins 10 millions d’euros sur le transfert de Clauss après l’avoir recruté gratuitement en 2020 en provenance de l’Armenia Bielefeld. Un montant qui pourrait être revu à la hausse tant le défenseur tricolore serait aussi sur les tablettes d’un cador de la Liga. Le latéral lensois intéresserait aussi l’Atlético Madrid. Les Colchoneros disputeront aussi la reine des compétitions européennes la saison prochaine.