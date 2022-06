OL Mercato : Aulas en passe de boucler un deal historique !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 10:46

OL Mercato : Tonitruant sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais serait en passe de se faire racheter par un géant américain.

OL Mercato : La vente de l’Olympique Lyonnais se finalise

À l’instar de son rival l’AS Saint-Étienne, l’Olympique Lyonnais serait sur le point d’être racheté. Mis en vente récemment par Jean-Michel Aulas, qui souhaite toutefois se maintenir à la présidence du club, Lyon a vu le dossier s’accélérer ces derniers jours, à tel point que l’opération serait quasi bouclée.

D’après le très sérieux média Bloomberg, l’ OL serait proche de conclure un deal historique avec John Textor, notamment à la tête du club de Botafogo au Brésil. L'homme d’affaires américain de 56 ans serait actuellement en pole pour reprendre l’écurie rhodanienne, malgré un fort intérêt de Foster Gillett, qui semblait proche d’un rachat ces dernières semaines. L’Olympique Lyonnais pourrait ainsi être racheté aux alentours des 800 millions d’euros, d’après la source, une somme que serait prêt à débourser Textor.

Ce dernier injecterait par la suite 90 millions d’euros dès cet été pour le mercato mais aussi le développement de l’académie lyonnaise. Une somme importante, qui ferait revoir les ambitions de l’ OL à la hausse cet été. Pour information, John Textor est co-propriétaire de Crystal Palace en Premier League, un club appartenant également à un certain David Blitzer, en pole position pour le rachat de l' ASSE.

OL Mercato : Aulas pense à l’après Lyon

Bien qu’il souhaite encore écrire l’histoire à l’Olympique Lyonnais, le président Jean-Michel Aulas a confié ce week-end songer à se retirer des affaires. Lui qui célébrait la semaine dernière son 35e anniversaire à la tête des Gones, s’est exprimé dans Téléfoot. « Ce ne serait absolument pas rationnel à 73 ans de ne pas l’imaginer. Je me dis aussi qu’il y a une famille derrière, il y a des gens que j'aime à qui je dois aussi de faire en sorte d'être plus proche d'eux, donc il faut être dans l'avenir prêt à passer la main le jour où les choses vont se faire », a déclaré le dirigeant lyonnais.

En attendant, Jean-Michel Aulas s’adonne à un recrutement ambitieux dans l’optique de renouer avec les sommets la saison prochaine. Après les prolongations de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et plus récemment Thiago Mendes, ainsi que les signatures d’Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, les Gones se rapprochent à grands pas du recrutement de Corentin Tolisso, qui a déjà donné son feu vert à son ancien club pour un retour cet été.