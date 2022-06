PSG Mercato : Le RC Lens tente une belle opération au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2022 à 13:16

PSG Mercato : Avec le succès d’Arnaud Kalimuendo, le RC Lens serait tenté de refaire le même coup avec le Paris SG durant ce mercato estival.

PSG Mercato : Un Titi pour remplacer Clauss au RCL ?

Auteur d’une nouvelle belle saison, grâce à laquelle il a notamment été appelé pour la première fois en Équipe de France par Didier Deschamps, Jonathan Clauss pourrait quitter les rangs du RC Lens lors de ce mercato estival. D’après les informations relayées par La Voix du Nord, le latéral droit de 29 ans aurait refusé de prolonger son contrat qui expire dans un an. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans un an, les Sang et Or auraient décidé de le vendre cet été.

Et alors que l’Atlético Madrid et Chelsea sont annoncés sur les traces du défenseur international français, le RCL réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour le laisser filer. Un départ qui devrait également obliger le club lensois à recruter au même poste. Et selon le journal régional, les regards des dirigeants du RC Lens se tourneraient vers le Paris Saint-Germain. En effet, le jeune Thierno Baldé, prêté cette saison au Havre AC, serait sur les tablettes des décideurs lensois pour renforcer leur effectif. Après le succès d’Arnaud Kalimuendo, le club artésien voudrait récidiver avec un autre Titi. L’affaire pourrait se décanter prochainement.

PSG Mercato : Thierno Baldé prolongé et prêté au RC Lens ?

Revenu d’un prêt concluant au Havre AC, Thierno Baldé pourrait quitter à nouveau le Paris Saint-Germain. Malgré ses bonnes performances en Ligue 2, l’arrière droit de 20 ans serait encore trop juste pour intégrer le onze de l’équipe première aux yeux de ses dirigeants. Toutefois, son club formateur compte bien sur lui pour l’avenir.

Selon les informations de Paris Team, « le PSG aimerait prolonger le contrat de Baldé pour le prêter ensuite en Ligue 1, afin de poursuivre sa progression ». Lié au Paris SG jusqu’au 30 juin 2023, l’international français des moins de 20 ans devrait donc prochainement parapher un nouveau bail avec les Rouge et Bleu avant de rejoindre probablement les rangs du Racing Club de Lens. Sauf si un autre club de Ligue 1 parvient à se montrer plus convaincant.