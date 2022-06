Stade Rennais Mercato : L'arrivée d'un international se précise au SRFC

Publié par Thomas le 22 juin 2022 à 10:55

Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un grand gardien cet été, le SRFC se rapprocherait de la signature de Steve Mandanda.

Stade Rennais Mercato : Mandanda veut quitter l’Olympique de Marseille

La fin d’aventure se dessine pour Steve Mandanda et l’ OM. L’international français, arrivée chez les Phocéens en 2007, est sur le point de quitter son club de cœur, faute de temps de jeu. Déjà écarté du onze de Jorge Sampaoli la saison écoulée, au profit de l’Espagnol Pau Lopez, le gardien de 37 ans se cherche un nouveau point de chute, et voit plusieurs clubs toquer à sa porte. Si l’OGC Nice montre un intérêt certain pour le Marseillais, c’est bel et bien le Stade Rennais qui mène la danse dans ce dossier.

À la recherche de renforts au poste de gardien de but, le SRFC multiplie ses pistes partout en Europe pour trouver un remplaçant à l’international sénégalais Alfred Gomis. Alors que Yann Sommer est annoncé dans le viseur des Rouge et Noir, Steve Mandanda reste la priorité de Florian Maurice, qui continue de travailler d’arrache pied pour finaliser sa venue. Et bonne nouvelle pour le Stade Rennais, le portier olympien semble se diriger vers un départ de l’ OM.

Comme le révèle La Provence ce mercredi, le champion du monde 2018 ne souhaite pas revivre une saison en alternance avec Pau Lopez et songe très sérieusement à quitter le Vélodrome. Si le gardien attend la reprise des entraînements pour sceller sa décision, un départ semble plus que jamais d’actualité. La source précise que Rennes est bel et très intéressé malgré un salaire contraignant.

Stade Rennais Mercato : La piste Enzo Le Fée s’estompe pour le SRFC

Autre objectif de Florian Maurice cet été, le milieu offensif lorientais Enzo Le Fée ne devrait pas rallier Rennes cet été. Courtisé par plusieurs clubs en France, le joueur de 22 ans se dirigerait vers la Bundesliga, comme le dévoile Mohamed Toubache-Ter ce mercredi. Auteur d’une saison pleine avec les Merlus, où il aura notamment aidé le club à se maintenir en Ligue 1, Enzo Le Fée pourrait rapporter plus de 6 millions d’euros à Lorient cet été.