PSG Mercato : Barça, signature imminente de Neymar !

Publié par Thomas le 23 juin 2022 à 11:21

PSG Mercato : Proposé au FC Barcelone par Luis Campos, mais aussi visé par la Juventus, Neymar serait sur le point de signer un nouveau contrat.

PSG Mercato : Neymar proposé au FC Barcelone pour 50 millions d’euros

L’été s’annonce mouvementé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, sous l’impulsion de Luis Campos, prévoit une véritable refonte de son effectif. Pointé du doigt cette saison pour son rendement décevant, Neymar pourrait être la première star à faire ses valises du Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de placer son attaquant brésilien sur la liste des transferts, dans l’optique notamment de rendre le club moins bling-bling. " On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, gagner. On veut que cette mentalité se propage partout dans le club. (...) Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière (…) Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. ", évoquait en début de semaine le président qatari.

Alors que le doute plane encore sur le futur de Neymar, le journaliste espagnol, José Alvarez, a fait une confidence folle sur le plateau du programme El Chiringuito. Le chroniqueur proche du FC Barcelone, a dévoilé en direct que Luis Campos avait proposé les services du Brésilien au Barça cet été. Pini Zahavi, l’agent du joueur, aurait également joué les intermédiaires entre Paris et Barcelone. Le Paris Saint-Germain serait prêt à laisser filer l'attaquant de 30 ans pour 50 millions d’euros, une proposition qu’étudierait Joan Laporta, d’après la source. Néanmoins, malgré une volonté réelle de vendre Neymar cet été, le joueur serait sur le point de prolonger son contrat.

PSG Mercato : Neymar va prolonger au Paris SG d'une saison

Alors que plusieurs médias ont confirmé ce mercredi la tendance d’un départ pour Neymar, l’ancien joueur de Santos va en amont prolonger son bail chez les Rouge et Bleu. Comme l’annonce L’Équipe, l’attaquant brésilien va automatiquement prolonger jusqu’en 2027, le 1er juillet. Le joueur dispose en effet d’une clause présente dans son contrat, qui active automatiquement cette prolongation. Néanmoins, cette prolongation fait office de trompe-l'œil, puisque ce bail renouvelé permettra au PSG d’empocher davantage d’argent en cas de vente du joueur. Toutefois, le journal dévoile que Neymar et son entourage ne comptent pas quitter la capitale de sitôt.

Le clan Neymar réfute tous départs

Face aux récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et les rumeurs naissantes de transfert vers l’étranger, l’entourage de l’avant-centre parisien a tenu à clarifier la situation. Le clan du Brésilien a indiqué, via L’Équipe, toute la motivation du joueur et son envie de poursuivre au Paris SG. " Neymar est motivé par le projet parisien et veut y contribuer. Il ne compte pas quitter la capitale ", a communiqué un proche de l’attaquant.

L’ancien joueur du Barça, récemment apparu sur les tablettes de la Juventus, souhaiterait également s’inscrire dans la durée en France, offrant notamment la fameuse Ligue des Champions, convoitées depuis des années par la direction qatarie. D’après France Bleu Paris, les proches de Neymar n’auraient par conséquent pas apprécié la sortie médiatique d’Al-Khelaïfi, qui laissait présager un départ du joueur cet été.