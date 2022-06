ASSE Mercato : Signature imminente d'un joueur de Sainté au MHSC

Publié par ALEXIS le 25 juin 2022 à 14:55

ASSE Mercato : Un joueur non conservé par l’AS Saint-Étienne à la fin de son contrat va rebondir au Montpellier HSC. Sa signature est annoncée pour lundi.

ASSE Mercato : Khazri devrait signer au Montpellier HSC, lundi !

Le Montpellier HSC est en passe de boucler une deuxième signature à l’ ASSE, relégué en Ligue 2. Après Arnaud Nordin, Wahbi Khazri va s’engager avec le club Pailladin. La signature de l’attaquant, annoncée dans les tuyaux ces derniers jours, devrait se concrétiser, lundi, selon les informations de Mohamed Toubacne-Ter. « Proposé au MHSC, Wahbi Khazri s’engagera, ce lundi. Dossier ficelé par Jean-Christophe Çano et Franck Sylvestre », a écrit l’Insider. L’avant-centre de 31 ans a été le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne la saison dernière. Il a inscrit 10 buts en 30 matchs de ligue 1 disputés. Mais cela n’a pas été suffisant, car les Verts sont descendus en division inférieure. L’international tunisien (69 sélections, 24 buts) rejoindrait ainsi Arnaud Nordin (24 ans), son jeune coéquipier à l’ASSE au Montpellier HSC.

Pourquoi Wahbi Khazri ne pouvait plus rester à Saint-Étienne

Pour rappel, Wahbi Khazri avait le plus gros salaire au sein de l’équipe stéphanoise. Elle est estimée à 290 000 € mensuel. Or, la direction des Verts a pris la décision de ne plus avoir de joueurs qui touchent 200 000 euros mensuels dans son équipe à l'issue de la saison dernière. De ce fait, il était clair que le contrat du buteur, qui expire le 30 juin 2022, ne serait pas reconduit. De plus, la relégation de l’ ASSE en Ligue 2 empêche le club de garder des joueurs du calibre de Wahbi Khazri dans son effectif. En dehors de son gros salaire, il n’est pas enclin à jouer en Ligue 2.

Notons par ailleurs que les services de l'ancien N°10 des Verts ont été proposés au FC Nantes, mais Antoine Kombouaré n'a pas donné suite à l'offre comme le révèle Toubache-Ter.