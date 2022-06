PSG Mercato : Neymar répond sévèrement à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2022 à 14:11

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi a évoqué l’avenir de Neymar en sifflant la fin des paillettes au Paris SG. La réponse de la star brésilienne n’a pas tardé.

PSG Mercato : Vexé par Al-Khelaïfi, Neymar veut quitter le Paris SG

Avec la nomination de Luis Campos en qualité de conseiller football, le Paris Saint-Germain veut amorcer une nouvelle ère. Dans une récente interview accordée au quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a sonné la fin du bling-bling en jetant un froid sur l’avenir de Neymar.

« Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match », a déclaré le président du club de la capitale.

Des propos qui n’auraient pas du tout plu à l’international brésilien et son entourage, qui se seraient sentis visés. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet, le coéquipier de Kylian Mbappé ne serait pourtant pas certain de rester à Paris. D’après les informations recueillies par RMC Sport, la réflexion autour d’un départ serait ouverte aussi bien du côté de Neymar que du Paris SG. Mais l’affaire est loin d’être aussi simple.

PSG Mercato : Neymar bloqué au Paris SG ?

Alors qu’il ne souhaitait pas forcément quitter le Paris Saint-Germain cet été, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, et qu’il estimait avoir montré qu’il était impliqué dans le projet parisien ces dernières semaines, Neymar serait désormais ouvert à un départ ces derniers jours. RMC Sport révèle qu’en privé, l’enfant de Mogi das Cruzes explique avoir besoin de se sentir aimé pour donner le meilleur de lui-même. Seulement, à Paris, après avoir investi 222 millions d’euros en août 2017 pour l’avoir, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne s’opposeraient pas à un départ du joueur.

D’ailleurs, les médias italiens indiquent que les représentants du numéro 10 parisien auraient proposé ses services à la Juventus Turin. Mais même si le Paris SG pourrait se montrer clément au niveau du montant du transfert, les clubs capables d’assumer le salaire de Neymar ne sont pas nombreux. Toujours selon RMC Sport, le Barça est déjà hors course dans ce dossier. Les seules possibilités pour l’attaquant brésilien et le PSG se trouvent du côté de la Premier League avec Manchester United et Chelsea.