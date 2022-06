PSG Mercato : Une superbe opération se profile avec le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2022 à 20:04

PSG Mercato : Opposés sur le marché des transferts ces dernières années, le Paris SG et le Barça pourraient renouer des liens durant ce mercato estival.

PSG Mercato : Poussé dehors, Neymar vise un retour au Barça

L’affaire fait en ce moment grand bruit au Brésil et en Espagne. Après cinq ans sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait changer d’air durant ce mercato estival. En colère après la dernière sortie de son président Nasser Al-Khelaïfi, sur l’implication qu’il entend désormais de ses joueurs, la star brésilienne voudrait quitter le club de la capitale cet été, qui a son tour ne serait pas forcément opposé à un départ de son numéro 10. Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien rapporte que le milieu offensif de 30 ans ne serait plus à son aise au PSG et aurait confié à son entourage son envie de changement dès cet été.

Toujours selon la même source, la Juventus, Newcastle, Chelsea et Manchester United seraient intéressés par les services de Neymar, mais le coéquipier de Kylian Mbappé n’aurait en tête qu'une seule destination possible : le FC Barcelone. Cinq ans après avoir quitté la Catalogne de façon fracassante pour s’engager avec le PSG pour la conséquente somme de 222 millions d’euros, l’ancien numéro 11 des Blaugranas voudrait retourner au Camp Nou. Et si l’on pouvait craindre une réponse négative du club culé, ce ne serait pas forcément le cas. Bien au contraire.

PSG Mercato : Xavi donne son aval pour le retour de Neymar

D’après les informations relayées ce jeudi par le média Onze Tv3, Neymar serait emballé à l'idée de retrouver le FC Barcelone la saison prochaine. Un retour validé en interne par Xavi qui aimerait un jour coaché son ancien coéquipier, avec qui il avait remporté la Ligue des Champions en 2015. Toujours selon la même source, les dirigeants catalans seraient également ouverts au retour de Neymar.

D’autant que cette signature permettrait de retrouver un peu de l’allant perdu depuis 2020, date où ont eu lieu les premières fuites sur l’état financier du club. D’après la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, le champion de France considérerait le cas de Neymar comme étant négociable et Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à négocier un prêt du joueur, à condition que Joan Laporta accepte de prendre en compte la totalité de son salaire.