OM Mercato : Nouveau rebondissement pour Steve Mandanda à Nice

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2022 à 02:10

OM Mercato : L’OGC Nice n’a pas encore abandonné l’idée de recruter Steve Mandanda. Mais le club azuréen a une autre priorité dans le viseur.

OM Mercato : Le dossier Mandanda se complique à l’OGC Nice

Cantonné sur le banc de touche, Steve Mandanda ne s’attendait pas à vivre une saison si compliquée à l’Olympique de Marseille au moment de l’arrivée de Pau Lopez. Le gardien de but tricolore a été très peu sollicité par son club lors de la saison écoulée, ne disputant que 9 petites rencontres en Ligue 1. Une situation devenue difficile à supporter pour le principal concerné qui songerait à mettre les voiles.

Steve Mandanda aurait même déjà informé certains de ses coéquipiers de son envie de changer d’air dès cet été. D’autant plus que plusieurs prétendants restent à l’affut pour le recruter. Si le Stade Rennais a entamé des négociations en vue de boucler sa signature, le champion du monde aurait une préférence pour l’OGC Nice. Sauf que ce choix n’est pas forcément réciproque. Fabrice Hawkins assure que les Aiglons ont une autre priorité pour le poste de gardien de but.

OM Mercato : Nice a conclu un accord avec un autre gardien

Le journaliste pour France Bleu explique en effet que la direction de l’OGC Nice aurait déjà conclu un accord avec le portier suisse, Yann Sommer. Après huit saisons passées à défendre les couleurs du Borussia VfL Mönchengladbach, le gardien de but de 33 ans pourrait finalement poser ses valises en France, où il conserve une belle côte. Le Stade Rennais est également sur ses traces.

Cet accord réduit quasiment les chances de voir Steve Mandanda rebondir à l’OGC Nice. En tout cas, si les Niçois passent leur tour, le portier marseillais n’aura pas beaucoup de mal pour trouver une nouvelle porte de sortie. Et de son côté, la direction de l’ OM, en quête de liquidités, ne ferme pas la porte à son départ. « Avec Mandanda (…), on a des décisions à prendre en commun. On prendra la meilleure décision », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse suite au départ de Jorge Sampaoli. Ainsi, tout reste encore possible pour le capitaine marseillais.