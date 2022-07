PSG Mercato : Flash ! Accord proche entre Kimpembe et l’Atlético ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2022 à 17:40

PSG Mercato : Poussé vers la sortie du côté du Paris SG, Presnel Kimpembe pourrait rebondir en Liga cet été. L’Atlético Madrid négocierait déjà dans ce sens.

PSG Mercato : Contact établi entre Kimpembe et l'Atlético Madrid

Formé au Paris Saint-Germain et sous contrat jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. Nouveau patron du recrutement des Rouge et Bleu, Luis Campos veut recomposer l’équipe parisienne et l’international français de 26 ans figure sur la liste des joueurs à vendre cet été. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs européens aimeraient avoir Kimpembe dans leurs rangs. En effet, à en croire les dernières informations du média Goal, l'un des agents du champion du monde 2018 aurait été approché par l'Atlético Madrid.

À la recherche de renforts pour sa défense depuis le départ de Diego Godin à l’été 2019, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, serait un grand fan du joueur parisien. Un profil également apprécié par Andrea Berta, le directeur sportif du club madrilène. Une première prise de contact dans l'attente éventuellement d'une offre envoyée par l’Atlético Madrid au Paris Saint-Germain, désormais ouvert à toutes les propositions. Cependant, le club d’Antoine Griezmann va devoir livrer bataille puisque le natif de Beaumont-sur-Oise est aussi surveillé depuis la Premier League.

PSG Mercato : Thomas Tuchel ne lâche pas Presnel Kimpembe

Si le site Transfermarkt évalue Presnel Kimpembe à 40 millions d’euros, le Paris Saint-Germain réclamerait 50 millions d’euros pour laisser partir son vice-capitaine. Soit beaucoup moins cher que les autres cibles de Chelsea pour la succession d’Antonio Rüdiger, notamment Jules Koundé, valorisé au moins à 70 millions d’euros par le FC Séville. Sans compter Matthijs De Ligt estimé à 100 millions d’euros par la Juventus Turin.

Thomas Tuchel, le manager des Blues, insisterait donc auprès de sa direction pour le recrutement de Kimpembe. L’ancien coach du PSG voudrait voir son ancien protégé débarquer à Londres avant le début de la préparation estivale prévue dans quelques jours. Le dossier Kimpembe pourrait donc s’emballer dans les jours à venir.