PSG Mercato : Une importante précision sur les plans de Campos

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 07:04

PSG Mercato : Luis Campos veut renforcer le secteur offensif du Paris SG cet été. Mais les choses ne se passent pas comme l’annoncent forcément les médias.

PSG Mercato : Sassuolo sort du silence sur la piste Scamacca

Régulièrement placé dans les plans de Luis Campos avec intérêt commun, Gianluca Scamacca est encore loin d’un transfert au Paris Saint-Germain. En effet, selon le président de Sassuolo, son attaquant de 23 ans n'a pas fait l'objet d’une offre de la part des dirigeants parisiens, dont il n’a d’ailleurs plus les nouvelles depuis une dizaine de jours.

« Nous aimerions qu’il reste en Serie A. Même avec Locatelli (ancien joueur de Sassuolo qui a rejoint la Juventus Turin l'été dernier), il y a eu des négociations avec des pays étrangers, mais il est ensuite resté en Serie A. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec les équipes de Serie A, nous n'avons pas eu de nouvelles du PSG depuis 10 jours. Peut-être que d'autres opportunités s'ouvriront, mais malheureusement pas en Serie A. Les valeurs marchandes ne sont pas élevées. C’est élevé pour la Serie A, mais pas pour les équipes étrangères avec lesquelles nous interagissons », a déclaré Giovanni Carnevali sur Sky Sports ce vendredi.

Selon la presse italienne, Arsenal, qui vient d’enregistrer la signature de Gabriel Jesus de Manchester City, est également sur les rangs pour l’international italien de Sassuolo. Toutefois, le PSG semble avoir les faveurs du joueur avec lequel il aurait d’ores et déjà un accord contractuel sur la base d’un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec un salaire de 3,5 millions d’euros. D’ailleurs, l’affaire pourrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochains jours avec la dernière information en provenance d’Italie.

PSG Mercato : Vers un échange entre le Paris SG et Sassuolo ?

En effet, à en croire les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Sassuolo serait intéressé par le profil du Titi parisien Arnaud Kalimuendo. De retour d’un prêt réussi au RC Lens, l’attaquant de 20 ans est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, mais serait sur la liste des potentiels départs de cet été. Même si pour l’heure les Neroverdi ne sont venus qu’aux nouvelles, le dossier pourrait s’emballer dans les jours avec l’éventualité d’un échange entre les deux clubs, selon la source italienne.

Pour céder Kalimuendo, le PSG réclame pas moins de 20 millions d’euros. Un deal pourrait donc être possible entre les deux clubs, le Champion de France pouvant offrir entre 15 et 20 millions d’euros plus l’international espoir français contre Gianluca Scamacca.

Affaire à suivre…