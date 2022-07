RC Lens Mercato : Une piste de prestige s'éloigne pour Clauss

Publié par Ange A. le 04 juillet 2022 à 08:05

RC Lens Mercato : À un an de la fin de son contrat, Jonathan Clauss est sur le départ. Mais son départ en Liga se complique.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss encore loin de la Liga

Pour la deuxième saison de suite, le Racing Club de Lens a manqué une place européenne. Les Sang et or ont fini à la 7e place de Ligue 1. Après cette nouvelle saison contrastée, Franck Haise pourrait perdre pas mal de bons éléments. Son capitaine Seko Fofana intéresse notamment le Paris Saint-Germain. Meilleur latéral droit de Ligue 1, Jonathan Clauss va plier bagages. Le nouvel international tricolore ne dispose plus que d’un an de contrat avec le RC Lens. À défaut de le perdre gratuitement dans un an, le club de l’Artois lui offre un bon de sortie de cet été. Au vu de ses prouesses depuis sa signature à Lens en 2020, le latéral de 29 ans ne manque pas de courtisans. L’Atlético Madrid est notamment intéressé par le défenseur lensois. Seulement, rien ne garantit qu’il va poursuivre sa carrière chez les Colchonros.

Clauss pas une priorité pour l’Atlético

L’autre grand club de la capitale espagnole n’a pas seulement coché le nom de Jonathan Clauss. L’Atlético Madrid suivrait également trois autres arrières droits. Nahuel Molina (Udinese), Emerson Royale (Tottenham) et Pablo Maffeo (Majorque) seraient dans aussi dans le viseur des Colchoneros. Emerson serait même le favori du club madrilène. Le Brésilien a l’avantage de connaître la Liga pour avoir défendu les couleurs du Barça et du Bétis Séville. De quoi compromettre une arrivée de Clauss en Espagne.

Alors que son transfert à l’Atlético est désormais incertain, Jonathan Clauss garde une belle cote sur le marché. En Angleterre, il est suivi par Chelsea. L’Olympique de Marseille suivrait aussi la situation du latéral tricolore. En attendant le transfert de Jonathan Clauss, le Racing a déjà assuré sa succession. Jimmy Cabot a été recruté en provenance de l’Angers SCO où il ne lui restait qu’une seule année de contrat. Le club artésien a déboursé 2 millions d’euros pour boucler son transfert.