FC Nantes Mercato : Le FCN et le FC Porto à la lutte pour un buteur

Publié par Nicolas le 05 juillet 2022 à 03:15

FC Nantes Mercato : Intéressé par un grand buteur, le FCN voit le FC Porto le concurrencer sur l'un de ses dossiers prioritaires.

FC Nantes Mercato : Le FC Porto pourrait chiper Hwang au FCN

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes travaille sur le dossier de l'attaquant amené à remplacer Randal Kolo-Muani parti à l'Eintracht Francfort. Un temps intéressé par Arcadiusz Milik, les Nantais se sont rabattus sur des pistes moins onéreuses. L'une d'elles mène à Hwang Ui-jo. L'attaquant des Girondins de Bordeaux est suivi de près par l'état-major nantais qui sait à quoi s'en tenir pour s'attacher les services du buteur sud-coréen : 8 millions d'euros.

Cependant, le dossier est complexe par la présence d'intermédiaires imposés par le FCN. D'autant plus que les Jaune et Vert se heurtent à une forte concurrence, le FC Porto s'étant mêlé à la lutte pour enroler l'attaquant bordelais. Les champions du Portugal ont déjà fait une proposition aux Girondins, dont le montant n'a pas filtré, mais surtout le FC Nantes pourrait voir ce dossier prioritaire lui filer entre les doigts.

Hwang Ui-jo est déjà convoité depuis la saison dernière. L'été dernier, il avait déjà failli rejoindre la ligue portugaise, le Sporting Portugal s'étant montré très intéressé. Lors du mercato hivernal, Pablo Longoria s'était penché sur son cas pour le faire venir à l'OM, sans succès, mais Hwang était finalement resté en Gironde. Les Bordelais espèrent vendre rapidement leur buteur pour renflouer les caisses et présenter un dossier correct devant la DNCG.

FC Nantes Mercato : Flamengo concurrence aussi le FCN pour Luis Henrique

En marge du dossier de l'attaquant de pointe, le FC Nantes cherche un renfort sur les ailes. Le FCN est focalisé depuis quelques jours sur le dossier Luis Henrique, ailier de l'Olympique de Marseille. Alors que les Olympiens ont trouvé un accord avec le Torino pour le prêt du jeune attaquant auriverde, l'intéressé se montre peu emballé à l'idée de rejoindre le dernier 10e de Serie A.

En revanche, il s'est montré plus enthousiaste par l'opportunité de rejoindre l'équipe d'Antoine Kombouaré. Le dossier avançait bien et les Nantais tenaient même la corde jusqu'à l'apparition des clubs brésiliens, Flamengo et Botafogo, tous les deux intéressés par l'ailier marseillais. Séduit par le fait de rentrer dans son pays natal, le Brésilien aurait donné son accord pour rejoindre Flamengo et les dirigeants du club carioca seraient proches d'un accord avec leurs homologues phocéens. Une autre tuile pour les dirigeants nantais, qui pourraient voir partir Moses Simon, désireux de rejoindre l'OGC Nice. Un début de mercato poussif donc pour le FC Nantes, même si l'arrivée récente de Moussa Sissoko devrait apporter de l'expérience au groupe nantais.