Stade Rennais Mercato : Signature imminente d'une légende au SRFC !

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 15:07

Stade Rennais Mercato : Dans l'attente de sa première recrue, le SRFC est en passe d'officialiser une arrivée importante.

Stade Rennais Mercato : Marseille va annoncer la décision de Mandanda

Dans les petits papiers du SRFC depuis plusieurs semaines, la venue de Steve Mandanda au Roazhon Park pourrait être annoncée dans les prochaines heures. Objectif de Florian Maurice aux côtés de joueurs comme Yann Sommer ou Fernando Muslera, l’international français a récemment décidé de quitter l’Olympique de Marseille après 14 années passées sous la tunique phocéenne.

Mis en concurrence la saison passée avec Pau Lopez, le champion du monde 2018 a vu sa direction lui indiquer qu’il ne bénéficierait pas plus de protagonisme lors du prochain exercice. " Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui (Mandanda) sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères ", dévoilait ce matin Pablo Longoria en conférence de presse.

Alors que L’Équipe annonçait ce matin que Steve Mandanda avait donné son feu vert au Stade Rennais pour un transfert cet été, tout devrait s’accélérer ces prochaines heures. D’après le journal La Provence, le dénouement serait imminent pour le portier de 37 ans. La décision finale de l’ OM devrait être prise ce mardi dans la journée et tout indique que le joueur sera transféré au SRFC. Le média local affirme qu’au sein du club, tout le monde imagine déjà un départ du légendaire gardien olympien vers Rennes. Une arrivée historique pour les Rouge et Noir, qui ont vu en parallèle le gardien Yann Sommer se rapprocher d’une autre écurie de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Yann Sommer va lui rejoindre l’OGC Nice cet été

Dans les plans du SRFC en cas d’échec avec Mandanda, le Suisse Yann Sommer va bien rejoindre le championnat de France, mais pour renforcer l’effectif de Lucien Favre à l’OGC Nice. Bourreau des Bleus lors du dernier Euro, le portier du Borussia M’Gladbach est tombé d’accord avec les Aiglons il y a peu. Le joueur de 33 ans va prochainement passer sa visite médicale au Gym et être officialisé dans la foulée. Une super recrue pour les Niçois qui s’étaient également positionnés sur le dossier Mandanda cet été.