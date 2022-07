Bordeaux : Le FCGB rétrogradé en National, la réaction de Lopez

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 21:41

Réagissant à la rétrogradation de Bordeaux en National, confirmée par la commission d’appel de la FFF, Gérard Lopez a déploré une « décision inique ».

Bordeaux : Lopez confirme un recours contre « une décision inique »

Bordeaux ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine, mais plutôt en National. La décision rendue par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP a été confirmée, mardi, par la Commission d’appel de la FFF. Le FCGB est donc rétrogradé administrativement en National 1 et est menacé de liquidation judiciaire en cas de dépôt de bilan. Gérard Lopez , le président propriétaire du club, ne comprend pas la décision de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le gendarme financier du football professionnel. Il évoque une « décision injuste, inacceptable et incompréhensible » qu’il entend contester en justice.

« Je le dis très clairement ce soir aux supporters, aux Bordelais, et à tous ceux qui ont le sang Marine et Blanc : je me battrai jusqu’au bout et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’exercer un recours contre cette décision inique », a déclaré Gérard Lopez, dans des propos contenus dans le communiqué officiel de Bordeaux. « Cette décision de la Commission d’appel de la FFF met en péril la survie du club, avec des conséquences désastreuses pour tout l’écosystème local : salariés, supporters, prestataires, bénévoles, élèves du centre de formation, exploitant du stade, et bien d’autres », lit-on dans le message du club au scapulaire.

Un accord avec King Street et Fortress pourrait sauver le FCGB

La décision rendue par la FFF est un gros coup dur pour Bordeaux et ses dirigeants, mais ces derniers peuvent encore inverser la tendance. Ils ont un ultime recours pour rester en Ligue 2 où l’équipe de David Guion a été reléguée sportivement à l’issue de la saison dernière. « Pour obtenir le feu vert de la DNCG, afin de rester en Ligue 2, le FC Girondins de Bordeaux devait obtenir un accord avec ses créanciers américains King Street et Fortress, qui détiennent la dette du club (52 millions d'euros) », indique RMC Sport. Dans son communiqué, le club logé au Château du Haillan assure avoir « les moyens financiers pour participer au championnat de Ligue 2 la saison prochaine, avec le budget le plus élevé de ce championnat ».