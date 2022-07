OGC Nice Mercato : Après Galtier, un gros départ officialisé au Gym

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 15:36

OGC Nice Mercato : Presenti depuis quelques semaines, le départ d’un membre de l’organigramme du Gym a été officialisé ce mercredi 6 juillet.

OGC Nice Mercato : Fin de la collaboration entre Fournier et le Gym

L’ OGC Nice et Julien Fournier (48 ans) ont mis fin à leur collaboration, ce mercredi. Le club azuréen l’a fait savoir dans un communiqué officiel publié sur son site internet. Il évoque une séparation à l’amiable. « Suite à des divergences stratégiques, l’ OGC Nice et Julien Fournier ont décidé, d’un commun accord, de suivre des chemins séparés. Le Club et son désormais ex-directeur du Football conservent néanmoins un profond respect mutuel. […] À l’heure de se dire au revoir, l’ensemble du club remercie profondément Julien Fournier pour le travail accompli et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses projets », lit-on dans le message du Gym.

Licencié de son poste de président du RC Strasbourg en mars 2011, Julien Fournier avait été nommé directeur général de l' OGC Nice en juillet 2011. Huit ans plus tard, précisément le 11 janvier 2019, il avait quitté les Aiglons en même temps que son mentor Jean-Pierre Rivère, en raison de désaccords sur le recrutement, avec les actionnaires chinois. Après six mois, le dirigeant de 48 ans était revenu au Gym, à la faveur du rachat du club par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Il avait été nommé directeur du football, fin août 2019, tandis que Jean-Pierre Rivère a retrouvé son fauteuil de président.

OGC Nice Mercato : La direction du Gym rend hommage au dirigeant

Julien Fournier totalise donc 11 ans de services à l’ OGC Nice. Et la haute direction des Aiglons lui a rendu un hommage, au moment de se séparer. « À son arrivée en 2011, il avait déclaré vouloir "faire de l’OGC Nice un club qui compte". Onze ans après, Julien Fournier peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. Ce que personne n’oubliera. Durant plus d’une décennie, celui qui a occupé les fonctions de directeur général, puis de directeur de football, n’a eu de cesse de structurer le club et de le faire avancer, pierre par pierre et main dans la main avec le président Jean-Pierre Rivère. Ces petites pierres font l’ OGC Nice d’aujourd’hui », a souligné le club des Alpes-Maritimes.