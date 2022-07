FC Nantes Mercato : Un attaquant de l'OGC Nice arrive au FCN !

Publié par Anthony le 08 juillet 2022 à 16:45

FC Nantes Mercato : En quête de plusieurs attaquants pour s'armer en Coupe d'Europe, le FCN a trouvé son bonheur à l'OGC Nice.

FC Nantes Mercato : Evann Guessand en partance pour le FCN

Le FC Nantes d'Antoine Kombouaré est en passe de recruter un Aiglon dans les prochains jours. Pour pallier au départ de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, les Canaris ont contacté l'OGC Nice pour Evann Guessand. Un contrat sous forme de prêt sans option d'achat serait à l'étude entre les deux clubs. Il s'agirait de son deuxième prêt après celui à Lausanne durant la saison 2020-2021. Attendu aussi du côté de l'AS Saint-Étienne, l'ancien joueur des U19 de l'Équipe de France a choisi le FC Nantes pour évoluer en Ligue 1 et jouer la Ligue Europa.

L'attaquant niçois est un joueur prometteur qui a montré de belles choses la saison dernière. Masqué par la forte concurrence à Nice, Guessand pourrait briller chez les Canaris, il obtiendrait du temps de jeu et se montrerait aux yeux de l'Europe. Auteur seulement de 2 titularisations, il a pris part à 20 matches et a inscrit un but lors de la victoire renversante contre l'OL en octobre.

FC Nantes Mercato : D'autres recrues attendues au FCN

Moussa Sissoko ne sera certainement pas la seule recrue des Canaris. D'autres attaquants, en plus d'Evann Guessand, devraient aussi arriver pour combler les départs de Kalifa Coulibaly, Jean-Kévin Augustin ou encore Willem Geubbels. Moses Simon serait aussi sur le départ après n'avoir pas été convoqué pour le stage de préparation. En termes d'arrivées, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo serait dans les petits papiers d'Antoine Kombouaré. Un dossier plus long suite aux problèmes que le club au scapulaire fait face. Des informations auraient étaient prises aussi pour Jeff Reine-Adélaïde.

Luis Henrique est aussi au cœur du mercato du FC Nantes, mais la mise en concurrence par le club italien, Torino, complique la tâche d'une possible arrivé du phocéen. Le Flamengo qui s'était montré intéressé par le Bresilien, s'est retiré, refusant un prêt.