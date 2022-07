OL Mercato : Lyon concurrence Marseille pour un joyau en attaque

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 14:59

OL Mercato : À la recherche de renforts offensifs, l'Olympique Lyonnais serait à la lutte avec Marseille pour une sensation en Ligue 1.

OL Mercato : Lyon veut aussi Justin Kluivert cet été

Très ambitieux depuis l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais préparerait un joli coup en attaque, mettant à mal son rival marseillais. En concurrence en championnat, les deux clubs olympiens luttent également sur la sphère mercato. Après les dossiers Samuel Gigot (qui a finalement rejoint l’ OM), Romain Saïss ou encore plus récemment Jordan Veretout et Jonathan Clauss, Lyon se serait de nouveau immiscé dans un dossier de l’Olympique de Marseille.

Grand objectif de Pablo Longoria au poste d’ailier, l’international néerlandais Justin Kluivert fait également les affaires de l’ OL cet été. D’après le journal Il Tempo, l’Olympique Lyonnais serait récemment entré dans la course au joueur. Sous contrat avec l'AS Roma jusqu’en juin 2023, le joueur prêté à l’OGC Nice a vu le club rhodanien entamer des discussions avec les Giallorossi ces derniers jours. Une opération rondement menée par Vincent Ponsot et son équipe mais indépendante du dossier Houssem Aouar. Pour rappel, le milieu lyonnais est l'une des priorités de José Mourinho pour renforcer son milieu de terrain.

OL Mercato : Marseille n’aurait jamais noué des contacts pour Kluivert

Fort d’un passage réussi en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier, Justin Kluivert a de fortes chances de revenir dans le championnat de France, tant sa cote y est grande. Alors que de nombreux médias transalpins indiquaient un rapprochement certain entre l’Olympique de Marseille et le joueur, la tendance serait finalement bien plus nuancée. D’après le journaliste Gianluca Longori, l’ OM n’aurait toujours pas contacté le clan Kluivert pour un transfert cet été. Si l’intérêt des phocéens est réel, le dossier serait encore à ses débuts. Une bonne nouvelle pour les Gones qui pourraient en profiter et formuler une belle offre aux Romains dans les prochains jours. En France, l’AS Monaco serait également sur les traces du milieu gauche de 23 ans.