ASSE Mercato : Le RC Lens en passe de jouer un mauvais coup à Sainté

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 14:29

ASSE Mercato : Toujours à la recherche d'un investisseur pour un rachat, l'AS Saint-Étienne a vu le RC Lens se faire approcher par David Blitzer.

ASSE Mercato : David Blitzer bientôt au RC Lens ?

En grande difficultés économiques, l’AS Saint-Étienne a récemment vu son dossier de vente tomber à l’eau, malgré un rapprochement certain entre l’investisseur américain, David Blitzer, et le club ligérien. Un coup dur de taille pour les Verts qui souhaitent à tout prix boucler le dossier de la vente pour le mercato estival.

« Je l’ai dit et je le répète une nouvelle fois : ma volonté de céder le club est ferme et irrévocable […] Mon seul souci est de trouver un successeur qui puisse assurer à long terme la pérennité du club et sauvegarder l’identité populaire de l’ASSE. N’oublions pas que les repreneurs de Bordeaux s’étaient d’abord intéressés à Saint-Etienne. J’avais d’ailleurs passé à l’époque une journée avec eux et décliné leur proposition », indiquait en début de semaine le président Roland Romeyer. Pour rappel, la direction actuelle de Saint-Etienne est vivement pointée du doigt dans ce dossier et accusée d’avoir fait échouer volontairement les négociations avec David Blitzer.

Mais le propriétaire de Crystal Palace ne devrait pas disparaître de sitôt dans l’Hexagone. D’après Abdellah Boulma, l’investisseur de 52 ans pourrait prochainement entrer dans le capital du Racing Club de Lens. Les Sang et Or, qui, sous l’impulsion du président, Joseph Oughourlian, cherchent un actionnaire minoritaire pour le RCL, se seraient fait approcher par David Blitzer.

ASSE Mercato : David Blitzer intéressé par le projet du RC Lens

D’après le journaliste, l’ancien candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne se montrerait très intéressé par le club artésien, où il pourrait entrer dans le capital. Si la teneur de cette approche est encore floue, le deal pourrait vite s’accélérer ces prochains jours en cas de feu vert de Joseph Oughourlian. Le président du RCL aurait en parallèle mandaté " la banque d'affaire Lazard pour trouver un nouvel investisseur ". Le board Sang et Or réfléchit également à la mise en place d’un actionnariat populaire. Du côté de l’ ASSE, une arrivée de David Blitzer au RC Lens relancerait sans nul doute les tensions déjà existantes entre les supporters ligériens et leur direction.