ASSE : Vente de Saint-Etienne, de nouveaux indices tombent

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 17:10

Quelques jours après la rumeur sur un projet de rachat de l’ ASSE, piloté par Blockapital, de nouveaux indices tombent sur la vente de Saint-Etienne.

Le nom de Blockapital a été associé à l’ ASSE en octobre 2022 via Poteaux-Carrés. La société spécialisée dans l’étude des meilleurs projets avec les visions les plus intéressantes, innovantes et prometteuses, était citée parmi les candidats à la reprise en main de l’AS Saint-Etienne. Un accord signé par Bernard Caïazzo avec Blockapital, pour l’accession du club ligérien à un montant estimé à 30 millions d'euros, était évoqué. Une information rapidement démentie par le copropriétaire de Saint-Etienne.

Ce vendredi, But Football Club apporte de nouvelles informations sur le dossier de la vente de l’ ASSE. D’après le média, « d'anciens collaborateurs de Jean Lecler, patron de Blockapital, ont indiqué qu'ils avaient préféré stopper leur engagement après avoir été trompés sur les réels moyens à disposition pour racheter l'AS Saint-Etienne ».

Toujours selon les confidences de ces derniers, il y a bien eu des contacts avec certains dirigeants de Saint-Etienne, mais « ils datent d’un an, et le projet de reprise en main de l’ ASSE a été abandonné ».

Vente de l' ASSE : Aucune candidature sur le bureau de KPMG depuis un an

Depuis l’échec du projet américain porté par le milliardaire David Blitzer (53 ans), plus aucune autre candidature pour racheter l’ ASSE n’a été transmise au cabinet KPMG, soit depuis le printemps 2022, comme indiqué par la source. Le sujet de la vente de l’AS Saint-Etienne n’était d’ailleurs pas à l’ordre du jour des derniers conseils de surveillance du club.

Pour rappel, l’ ASSE est reléguée en Ligue 2 depuis fin mai 2022. Après un début de saison catastrophique en deuxième division, les Verts sont sortis de la zone rouge de relégation, samedi dernier, après leur victoire sur Dijon (2-0). La priorité de la direction stéphanoise est bien entendu d’éviter une deuxième relégation de suite, cette fois en National.