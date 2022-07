PSG Mercato : Icardi se rapproche d'une destination incroyable

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 19:28

PSG Mercato : Indésirable au Paris et poussé vers la sortie par Luis Campos, Mauro Icardi a vu un club surprenant faire le forcing pour l'enrôler.

PSG Mercato : Mauro Icardi se dirige vers un promu

L’opération dégraissage est bel et bien lancée au Paris Saint-Germain. Objectif prioritaire du duo Luis Campos-Antero Henrique, de nombreux départs sont attendus ces prochains jours dans la capitale. Outre les dossiers Idrissa Gueye, Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Layvin Kurzawa, le Paris SG aimerait se délester de son attaquant argentin, Mauro Icardi, qui connaît une véritable traversée du désert chez les Rouge et Bleu. Malgré une arrivée encourageante en 2019, l’ancien joueur de l’Inter Milan a vite sombré au PSG, sortant progressivement des plans de Thomas Tuchel, puis Mauricio Pochettino. Un déclin accentué par l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier mais aussi et surtout par ses déboires extra-sportifs, qui ont grandement entaché son rendement sur le terrain.

À deux saisons de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi semblerait se rapprocher d’une destination inédite, l’AC Monza, récent promu en Serie A. D’après RMC Sport, le club italien aurait rencontré à deux reprises Wanda Nara, compagne et agent du joueur argentin. Représenté par le sulfureux Silvio Berlusconi, l’AC Monza remuerait ciel et terre pour finaliser le deal. Une destination étonnante qui pourrait toutefois permettre au buteur de 29 ans de regagner en régularité avant la Coupe du Monde au Qatar. Le média précise que l’entité italienne serait également sur la piste Luis Suarez, libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau projet en Europe.

PSG Mercato : Le Paris SG menacé pour le remplaçant d’Icardi

Avec le départ de Mauro Icardi qui se précise cet été, les Rouge et Bleu ciblent depuis plusieurs semaines l’international italien Gianluca Scamacca de Sassuolo. Attaquant prometteur de 23 ans, le natif de Rome avait donné son feu vert au Paris Saint-Germain pour une arrivée lors du mercato. Seulement, le club de la capitale n’est toujours pas tombé d’accord financièrement avec les Neroverdi, ce qui aurait éveillé l’intérêt d’un autre club. D’après L’Équipe, West Ham serait entré dans la course pour Scamacca et aurait entamé des discussions avec Sassuolo pour le recruter. Le journal parle d’une offre inférieure à 40 millions d’euros, correspondant à la clause libératoire du joueur, formulée par les Hammers au club italien.