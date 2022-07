OM Mercato : Une grosse signature sur le point de capoter

Publié par Ange A. le 15 juillet 2022 à 07:35

OM Mercato : Marseille serait sur le point de rompre un important partenariat avec l’académie Diambars, l’un de ses partenaires.

Auteur d’un ciseau contre le RC Strasbourg, Bamba Dieng a été le lauréat du plus beau but de la saison de Ligue 1 écoulée. Une fierté pour l’avant-centre sénégalais, belle réussite du partenariat conclu entre l’Olympique de Marseille et Diambars FC, son club formateur. Seulement, comme le rapporte Le Phocéen, cet accord entre le club provençal et l’académie de football sénégalaise serait sur le point de tomber à l’eau. Citant plusieurs sources au Sénégal, le média pro-marseillais assure que le partenariat noué entre les deux parties en 2019 ne devrait pas être renouvelé. Le site révèle d’ailleurs que « les liens se seraient distendus avec Diambars et une visite officielle d’une délégation olympienne a été récemment annulée ».

Les raisons de la rupture entre Marseille et Diambars

Le média en ligne assure que les relations entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de Diambars se sont dégradées ces derniers mois. Le départ de Nasser Larguet, « le principal moteur du projet », serait l’une des raisons de la rupture entre l’ OM et son partenaire au Sénégal. Outre les relations distendues entre les deux parties, le site indique que le club sénégalais réclame des sommes supplémentaires pour le transfert de chaque élément.

En effet, selon les termes de l’accord, Marseille bénéficie d’une option pour recruter les deux meilleurs talents de l’institut chaque année. En contrepartie, le club phocéen doit financer l’académie et y envoyer des instructeurs. « Diambars réclamerait des sommes supplémentaires pour le transfert de chaque élément. Illogique, alors que l’accord qui permet à l’OM d’avoir une priorité sur deux éléments chaque année et pour lequel le club verse déjà pas mal d'argent », note la source. Laquelle assure que le board marseillais émet désormais des réserves sur ce partenariat tissé il y a trois ans par l’ancien président marseillais Jacques-Henri Eyraud.