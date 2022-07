PSG Mercato : 6M€, une superbe opération se précise au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 15:15

PSG Mercato : Proche d’officialiser Hugo Ekitike, le Paris SG souhaite également dégraisser son effectif. Un départ se précise ainsi au milieu de terrain.

PSG Mercato : Un jeune milieu parisien attire des convoitises

Placé sur la liste des joueurs à transférer cet été du côté du Paris Saint-Germain, Edouard Michut a récemment été associé au Celtic Glasgow, mais la rumeur a été rapidement démentie par l’entraîneur du club écossais. « C’est un bon joueur, mais non », a notamment déclaré Ange Postecoglou dans des propos rapportés par le média Herald Scotland.

Mais ce samedi, la chaîne Sky Sports assure que le jeune milieu de terrain du PSG (19 ans) est également sur les tablettes du FC Séville, de l’OGC Nice et de Toulouse FC. Pas retenu dans le groupe de Christophe Galtier pour la tournée estivale au Japon et mis à l’écart pour le match amical contre Quevilly (2-0), vendredi, Edouard Michut est plus que jamais sur le départ puisque les décideurs parisiens auraient indiqué son prix à ses courtisans.

PSG Mercato : Le tarif est fixé pour le transfert d'Edouard Michut

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Edouard Michut devrait aller monnayer son talent loin de la capitale. À l’instar de son ancien coéquipier Xavi Simons, qui a préféré snobé une prolongation du Paris SG pour rejoindre le PSV Eindhoven cet été, l’international français des moins de 19 ans a manifesté le désir d’avoir du temps de jeu ailleurs.

Toutefois, le club de la capitale ne compte pas brader son Titi et réclamerait un chèque de 6 millions d’euros pour le laisser partir. « Le PSG a indiqué aux clubs intéressés qu’il veut environ 6 millions d’euros pour Edouard Michut. Le Celtic a fait part de son intérêt. Il y aurait aussi le FC Séville, Nice et Toulouse dans le dossier », assure Sky Sport. Reste maintenant à savoir dans quel club va évoluer le natif d’Aix-les-Bains la saison prochaine.

