Stade Rennais Mercato : Genesio lâche un gros coup de gueule au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 16 juillet 2022 à 15:45

Stade Rennais Mercato : Se prononçant sur le mercato du SRFC, Bruno Genesio, n’a pu s’empêcher de lancer un énorme coup de gueule face aux rumeurs.

Stade Rennais Mercato : Genesio monte au créneau pour Umtiti

Clairement poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti, régulièrement en proie à des blessures depuis plusieurs saisons, a-t-il réellement échoué à sa visite médicale avec le Stade Rennais comme l’a annoncé le journal espagnol Marca il y a quelques jours ? Après l’ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais, qui a démenti sur les réseaux sociaux, l’entraîneur du SRFC est lui-même monté au créneau pour faire une sévère mise au point sur cette affaire. Évoquant la situation de son ancien protégé, qu’il voulait voir dans son groupe à Rennes, Bruno Genesio s’est offusqué du traitement infligé par la presse à l’international français de 28 ans qui n’est jamais arrivé en Bretagne pour un test médical.

« Je regrette les fausses informations qui ont été divulguées, j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante », a lancé le coach rennais dans des propos relayés par le quotidien L’Équipe.

« Donc c'est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Car ça ternit notre image, mon image, car j'ai aussi un engagement avec lui, et je tenais à dire que c'est vraiment un peu vicieux et très regrettable », a ajouté le meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison écoulée. Alors que Samuel Umtiti ne devrait plus débarquer en Bretagne, Genesio attend tout de même un renfort imminent pour sa charnière centrale.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC confiant pour l’arrivée de Min-Jae

Le Stade Rennais s'active ces dernières semaines sur le marché des défenseurs centraux. Après le départ de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 millions d’euros et la blessure longue durée de Warmed Omari, les dirigeants du Stade Rennais accélèrent leurs recherches pour leur trouver des remplaçants. Aux dernières nouvelles, le club breton va signer Kim Min-Jae, le défenseur central de Fenerbahçe. D’après Ouest-France, le SRFC va débourser 18 millions d'euros + 1,5 million d'euros de bonus pour l'international sud-coréen de 25 ans. Une prochaine signature confirmée par l’entraîneur rennais.

« Je suis toujours confiant, on l'attend de pied ferme ! (rires) On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent », a confié vendredi Bruno Genesio. À en croire le média italien Il Mattino, Kim Min-Jae va parapher un bail de quatre années, soit jusqu’en juin 2026, assorti d'un salaire annuel de 2,4 millions d'euros, en plus d'une commission de 3 millions d'euros pour ses agents.