PSG Mercato : 47M€, un superbe accord se dessine en défense

Publié par JEAN-LUC D le 18 juillet 2022 à 16:13

PSG Mercato : Les prochains jours s’annoncent chauds dans la capitale. Le Paris SG pourrait acter une opération incroyable.

PSG Mercato : Chelsea prêt à tout pour un cadre du Paris SG

Récemment, en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé son souhait de voir débarquer rapidement du renfort pour la charnière centrale de Chelsea. « Nous avons besoin de défenseurs centraux, au moins deux pour remplacer Andreas (Christensen) et Toni (Rüdiger). Nous avons Azpi (Cesar Azpilicueta) en ce moment dans notre équipe et nous avançons avec lui, mais il y a des discussions en cours sur sa situation personnelle et de ce que nous voulons. Je pense qu'avec Thiago (Silva) au milieu, Toni à gauche et Azpi ou Andreas (à droite), nous avions les trois meilleurs arrières du monde », a déclaré l’entraîneur des Blues.

Aux dernières nouvelles, le club londonien pourrait frapper un gros coup au Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers renseignements fournis par le tabloïd britannique The Daily Mail, les dirigeants de Chelsea seraient passés à l’action auprès de leurs homologues du PSG pour le transfert de Presnel Kimpembe en offrant un chèque de 47 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 pourrait bien quitter son club formateur dans les prochains jours.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe en Premier League pour 50M€ ?

De son côté, The Evening Standard assure ce lundi que le Champion de France ne retient pas forcément son défenseur central, mais réclame une enveloppe de 50 millions d’euros pour le laisser partir. Une tendance confirmée par le Daily Mail, qui précise que la formation de Premier League est très confiante quant à l’aboutissement de ce dossier.

The Evening Standard explique notamment que Todd Boehly, le nouveau patron de Chelsea, visait à la fois Kimpembe et Jules Koundé, l’autre international français évoluant au FC Séville. Concernant le vice-capitaine du Paris Saint-Germain, l’homme d’affaires américain serait certain de réussir son coup après avoir évoqué le sujet les cadres de son écurie, Thiago Silva et N’Golo Kanté.