PSG Mercato : C'est fait, le Paris SG scelle le sort d'une taulier

Publié par Thomas G. le 19 juillet 2022 à 10:34

PSG Mercato : Annoncé sur la liste des transferts depuis plusieurs semaines, un cadre du vestiaire parisien pourrait prendre une suprenante décision.

PSG Mercato : Un nouveau PSG se met en place

L’arrivée de Luis Campos et d'Antero Henrique a changé beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. Le temps des strass et des paillettes est terminé et les pistes Ousmane Dembélé, Paul Pogba ou encore Cristiano Ronaldo ont été abandonnés. Le PSG a préféré miser sur Vitinha et Hugo Ekitike, deux pépites avec un gros potentiel. Les Parisiens négocient toujours pour la venue de Milan Skriniar et Renato Sanches, attendus durant la tournée au Japon.

En parallèle de ces arrivées, le PSG travaille également à un dégraissage massif. Ces ventes vont également permettre à Christophe Galtier de former un groupe plus homogène. Parmi les candidats au départ, le nom de Presnel Kimpembe est revenu avec insistance ces dernières semaines. Les Blues de Chelsea et l’Atlético Madrid se sont montrés intéressés, mais le PSG a repoussé toutes les approches.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe est un homme courtisé

Annoncé sur le départ depuis l’intronisation de Luis Campos, Presnel Kimpembe devrait finalement rester au Paris Saint-Germain. À l’heure actuelle, le champion du monde n’est pas considéré comme un intransférable, mais le club ne veut pas s’en séparer. Presnel Kimpembe souhaite quant à lui rester dans son club de cœur pour remporter la Ligue des Champions. Selon L’Équipe, le Paris SG sera ouvert à un départ de son défenseur si l’international français demande à partir.

Presnel Kimpembe est un joueur convoité, le PSG a reçu deux offres concrètes qui ont été jugées insuffisantes. Chelsea a notamment offert 45 millions pour le natif d’Eragny. Malgré l’arrivée imminente de Milan Skriniar, le club de la capitale compte toujours sur le Titi qui est un symbole de la formation parisienne. Le défenseur de 26 ans devrait donc poursuivre son aventure avec Paris avant d’entamer des négociations pour une nouvelle prolongation.