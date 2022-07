AS Monaco Mercato : Une potentielle nouvelle recrue pour l'ASM

Publié par Anthony le 20 juillet 2022 à 00:04

AS Monaco Mercato : Actif ces derniers jours dans le mercato estival, l'ASM aurait ciblé un milieu défensif du côté du Portugal.

AS Monaco Mercato : Les yeux rivés vers le Portugal

Très actif sur le mercato, après avoir recruté Takumi Minamino et Breel Embolo, l'AS Monaco ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les Monégasques ont les yeux rivés vers Benfica pour tenter d'enrôler le milieu défensif, Tiago Gouveia. Jeune espoir portugais, il n'entre pas dans les plans de son entraîneur, une situation dont la Principauté ne veut pas laisser passer. Selon A Bola, plusieurs écuries concurrencent l'ASM pour le joueur de 21 ans, comme Estrosil.

Pour trouver le suppléant de Youssouf Fofana et combler le départ d'Aurélien Tchouaméni, Philippe Clement serait donc intéressé par Tiago Gouveia. Au sein de l'ASM, le milieu défensif pourra connaître plus de temps de jeu dans l'élite. Seulement deux matchs à son actif avec Benfica en Liga, il n'a joué que 86 minutes en délivrant tout de même une passe décisive. Titulaire au sein de l'équipe B, il a disputé 47 matches, inscrivant 12 buts et délivrant 4 passes décisives.

AS Monaco Mercato : L'ASM accélère son mercato

L'AS Monaco doit être prêt début août pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au PSV et accélère dans ce mercato. Outre le dossier Tiago Gouveia, l'ASM vise un ancien du LOSC, évoluant désormais à Leicester. Les Foxes ont reçu une offre de 12 millions d'euros hors bonus en provenance du Rocher pour Boubakary Soumaré. Le club anglais n'est pas fermé à une vente et attendrait au moins 20 millions d'euros. Le milieu de terrain était arrivé en tant que titulaire après avoir triomphé à Lille et s'être révélé aux yeux du monde, mais a rapidement perdu du temps de jeu en rejoignant l'Angleterre, se retrouvant au poste de remplaçant.