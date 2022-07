PSG Mercato : Guardiola fait une importante déclaration pour Neymar

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 13:50

PSG Mercato : Annoncé dans un échange entre le PSG et Manchester City, Neymar est fixé après la surprenante réponse de Pep Guardiola.

PSG Mercato : Pep Guardiola donne sa version pour Neymar

C’est l’information qui a agité le monde du football hier après-midi, le PSG aurait proposé Neymar à Manchester City. Les Parisiens souhaitaient utiliser l’international brésilien comme monnaie d’échange pour recruter Bernardo Silva. Cette proposition aurait été refusée par les dirigeants des Skyblues qui ne sont pas intéressés par Neymar.

Une information qui a fait grand bruit en France et en Grande-Bretagne au point de faire réagir Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a déclaré : « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable, mais ce n’est pas vrai. Alors laissez-le, calmez-vous, laissez-le exprimer son immense talent qu’il a à Paris, aux côtés de Messi et toutes les grandes stars qu’ils ont. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr. » L’entraîneur espagnol ferme donc la porte à une arrivéee de Neymar en Angleterre. Manchester City était l’un des seuls clubs capables d’accueillir l’international brésilien. Ainsi, avec le refus des Skyblues, Neymar pourrait bien disputer sa 6e saison sous les couleurs parisiennes.

PSG Mercato : Neymar veut rester au Paris SG

Neymar est revenu de vacances avec beaucoup d’ambitions et une grande soif de victoire. L’attaquant auriverde souhaite rester au Paris Saint-Germain pour prouver à ses détracteurs que ses meilleures années ne sont pas derrière lui. Cette année, le numéro 10 parisien a deux objectifs, offrir la première Ligue des Champions au club de la capitale et remporter la Coupe du Monde avec le Brésil.

L’international brésilien souhaite réaliser la meilleure saison de sa carrière pour parvenir à ses objectifs. D’autant plus que pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Neymar a la possibilité de faire une préparation complète.