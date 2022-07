Barça Mercato : Xavi s'intéresse à une révélation de Marseille

Publié par Thomas le 20 juillet 2022 à 19:20

Barça Mercato : À la recherche de renforts défensifs après l'arrivée de Lewandowski, le FC Barcelone penserait à un chouchou de Marseille.

Barça Mercato : Le FC Barcelone pense à William Saliba

La révolution est bel et bien lancée au FC Barcelone qui prévoit une véritable refonte totale de son effectif. Après Franck Kessié et Andreas Christensen, officialisés début juillet, les Blaugranas ont bouclé coup sur coup le transfert du Brésilien Raphinha, la prolongation d’Ousmane Dembélé mais aussi l’arrivée du serial buteur polonais Robert Lewandowski. Si l’attaque du Barça semble bien rodée pour les futures saisons, un chantier épineux reste néanmoins à régler en défense. Avec les départs de Samuel Umtiti et Clément Lenglet (Tottenham) et l’âge avancé de Gerard Piqué, Xavi et son staff souhaiteraient débusquer un profil jeune pour épauler Ronald Araujo.

Si Jules Koundé fait figure de grand favori cet été, un éventuel échec dans ce dossier pousse la direction du FC Barcelone à envisager d’autres pistes. D’après les informations du journaliste Gerard Romero, le club catalan aurait pour cible William Saliba, dont l’avenir reste encore flou cet été. Le défenseur central, de retour à Arsenal après une saison XXL à l’ OM, pourrait prochainement recevoir les avances du Barça en cas d’échec dans le dossier Koundé.

Mais l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul talent à apparaître sur les tablettes barcelonaises. À en croire la source, les Blaugranas penseraient à Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Roger Ibañez (AS Rome), Josko Gvardiol (RB Leipzig) et même Milan Skriniar (Inter Milan), cible prioritaire de Luis Campos au PSG.

Barça Mercato : Chelsea prêt à chiper Koundé au FC Barcelone

Si le FC Barcelone envisage des plans de secours en défense centrale, c’est notamment parce que Chelsea commencerait à gagner du terrain pour enrôler Jules Koundé. Les Blues, qui courtisaient déjà le Français l’été dernier, seraient revenus à la charge pour enrôler le défenseur international. Une offensive de dernière minute qui pourrait prochainement placer le club de Thomas Tuchel en pole position sur le dossier. Chelsea, qui vient de boucler la venue de Kalidou Koulibaly, chercherait à former l’une des meilleurs défenses d’Europe au côté de Thiago Silva, et compte bien concrétiser l'opération au plus vite.