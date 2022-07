FC Nantes Mercato : Le FCN accélère pour un attaquant de Bordeaux

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 14:40

FC Nantes Mercato : Alors que le départ de Sékou Mara est bouclé, Bordeaux pourrait aussi vendre Hwang Ui-jo au FCN, dont l’offre est confirmée.

FC Nantes Mercato : Hwang-Ui-jo valide des offres du FCN et de West Ham

Annoncé sur les tablettes du FC Nantes depuis la relégation des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, puis leur rétrogradation administrative en National, Hwang Ui-jo intéresse sérieusement les Canaris. L’attaquant du FCGB a même confirmé l’intérêt du FCN. Dans des propos confiés au média de son pays natal, en Corée du Sud, il reconnaît deux offres concrètes, celle des Nantais et d’un club de Premier League. « C’est vrai que des offres sont arrivées de la part du FC Nantes et de West Ham United aussi », a laissé entendre le polyvalent avant-centre, dans l’émission de divertissement de football de JTBC.

L’international sud-coréen (45 sélections, 15 buts) a ensuite fait des précisions sur sa situation personnelle et celle du club girondin. « J’attends ! Rien n’est encore décidé. Il y aura plus de détails à vous donner en fonction de la situation financière de l’équipe de Bordeaux », a-t-il expliqué.

FC Nantes Mercato : Hwang-Ui-jo transféré après Sékou Mara

Comme Sékou Mara, pour qui Bordeaux vient de confirmer un accord avec Southampton en Premier League en vue d’un transfert, Hwang Ui-jo va faire l’objet d’une vente. Le transfert du joueur coté à 7 M€ va permettre à la direction du club au scapulaire d’engranger quelques millions, avant son retour devant le Comité exécutif (Comex) de la FFF, si le CNOSF donne un avis favorable pour une conciliation. En plus du FC Nantes, le RC Strasbourg et le Montpellier HSC sont également intéressés par le profil du N°18 de Bordeaux. À l’étranger, Mayence (Allemagne), le FC Porto (Portugal) et Minnesota United FC (MLS) ont manifesté leur intérêt pour le Sud-Coréen de 30 ans.