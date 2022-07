PSG Mercato : Accord conclu, Campos boucle une superbe opération

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2022 à 13:06

PSG Mercato : Arrivé l’été passé, Georginio Wijnaldum va déjà quitter le Paris SG. Le milieu de terrain néerlandais a donné son feu vert à Luis Campos.

PSG Mercato : Wijnaldum et le Paris SG tombent d'accord pour un départ

Arrivé libre l’été dernier, en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. Pas dans les plans de Christophe Galtier et en prévision de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, l’international néerlandais ne compte pas s’accrocher à son joli salaire parisien comme d’autres indésirables. En effet, d’après les dernières informations de Fabrizio Romano, le joueur de 31 ans a donné son aval à ses dirigeants en vue d’un départ sur ce mercato estival.

« Le Paris Saint-Germain et Gini Wijnaldum ont décidé de se séparer cet été, confirmé », écrit le journaliste italien qui précise que Luis Campos et Antero Henrique travaillent désormais « pour trouver un nouveau club au plus vite. » D’ailleurs, le club de la capitale serait même prêt à faciliter son départ. Une aubaine pour l’AS Rome ?

PSG Mercato : Georginio Wijnaldum priorité de l’AS Rome

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le Paris Saint-Germain et Georginio Wijnaldum sont d’accord pour mettre un terme à leur collaboration cet été. Pour permettre au compatriote de Memphis Depay de trouver rapidement un point de chute, « le PSG est prêt à le prêter dans les prochains jours ou semaines », à en croire Fabrizio Romano. Une solution qui pourrait faire les affaires de l’AS Rome. En effet, selon le quotidien L’Équipe, l’entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho, a fait de Georginio Wijnaldum sa priorité pour renforcer son milieu de terrain.

Un intérêt réciproque puisque le protégé de Christophe Galtier a à son tour fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rejoindre les Giallorossi. Une information confirmée ce vendredi par Santi Aouna qui annonce un accord entre La Louve et le joueur. Fabrizio Romano ajoute toutefois que l’AS Roma, bien que vraiment intéressée, n'a pour l'instant pas encore fait d'offre officielle. Pour rappel, les médias transalpins révélaient hier que la Roma voudrait récupérer le natif de Rotterdam dans le cadre d’un prêt avec option d'achat de 15 millions d’euros, mais souhaiterait que le salaire soit payé par les deux clubs.

PSG Mercato : Le Paris SG et l'AS Roma négocient

Aux dernières nouvelles, Foot Mercato assure que Georginio Wijnaldum s’est mis d’accord avec l’AS Rome. Les deux clubs négocient désormais les détails financiers avant de finaliser l’opération. « Le milieu de terrain a donné son accord pour rejoindre le club de la Louve. Cela se présentera sous la forme d’un prêt et les deux clubs négocient actuellement le pourcentage de prise en charge du salaire. »

Toujours selon le portail sportif, « le PSG souhaite que la Roma paie 60% des émoluments du Néerlandais quand le club italien espère ne pas dépasser les 40% (le salaire de Wijnaldum est estimé à 9 M€ par an). » Les négociations sont en cours, mais tout est en bonne voie, puisque toutes les parties vont dans le même sens, avec la volonté de boucler le deal. Du côté de l’AS Roma, on espère aussi régler rapidement une vente pour accélérer le processus pour Wijnaldum.