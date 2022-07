Liverpool Mercato : Les Reds se rapprochent d'un nouveau crack

Publié par Anthony le 22 juillet 2022 à 16:31

Liverpool Mercato : Alors que les Reds ont commencé leur mercato de la meilleure des manières, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Liverpool Mercato : Un nouveau crack dans le viseur des Reds

Après l'arrivée de Darwin Nunez en provenance de Benfica pour 75 millions d'euros. Jurgen Klopp a ciblé sa nouvelle priorité encore une fois au Portugal. Liverpool préfère assurer ses arrières en souhaitant recruter un nouveau milieu de terrain. En effet, certains joueurs des Reds comme Jordan Henderson et Thiago Alcantara ne sont plus tout jeunes, Naby Keita est lui dans sa dernière année de contrat. Tôt ou tard, ils devront se mettre à la recherche de nouveaux joueurs.

Prêt à attendre Jude Bellingham l'été prochain, car le BVB ne veut pas se séparer du joueur pour l'instant, un autre joueur pourrait rejoindre le club de la Mersey dès cet été. Selon le média O Jogo, Matheus Nunes a tapé dans l'œil de Jurgen Klopp. Des " négociations formelles " sont sur le point d'être entamées avec le Sporting Portugal. Malgré une clause libératoire de 60 millions d'euros, Liverpool voudrait seulement débourser 45 millions d'euros pour le jeune espoir portugais (8 sélections). Appelé pour la première fois en sélection 2021, il faisait partie du groupe lors de la Ligue des Nations 2022 et des barrages de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain de 23 ans a disputé 33 matches en championnat avec son club la saison dernière inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives.

Liverpool Mercato : Un milieu de terrain très convoité

Matheus Nunez est un joueur très convoité qui n'attire pas seulement les regards de Liverpool. Plusieurs cadors de Premier League sont déjà venus aux renseignements comme Chelsea en quête d'un énorme mercato, ou encore Everton et Wolverhampton qui seraient aussi prêts à débourser 45 millions d'euros, plus 5 millions bonus. Le joueur natif de Rio de Janeiro risque de s'envoler pour l'Angleterre cet été chez une grosse écurie.