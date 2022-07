PSG Mercato : Luis Campos proche d’un double exploit au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2022 à 15:10

PSG Mercato : Outre le renforcement de l’équipe de Galtier, le Paris SG veut également dégraisser cet été. Luis Campos avance sur ce double objectif.

PSG Mercato : Une troisième recrue se rapproche du Paris SG

Annoncé sur le départ durant ce mercato estival, Renato Sanches n'a pas encore quitté les rangs de Lille. L’international portugais de 24 ans fait même partie de la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur lillois, Paulo Fonseca, pour le stage de pré-saison en Espagne, jusqu'au 30 juillet prochain. Toutefois, comme Olivier Létang l’a récemment confirmé, le milieu de terrain fera bel et bien ses valises cet été. Annoncé à l’AC Milan pendant un temps, l’ancien joueur du Bayern Munich devrait finalement s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

Ce vendredi, le journaliste Fabien Guyon assure que l’affaire pourrait être bouclée lundi après une réunion décisive programmée entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du LOSC, alors que le joueur commence à s’impatienter. Une tendance confirmée par le journaliste italien Marco Barzaghi, qui indique que Renato Sanches a recalé la dernière offre de l’AC Milan ces derniers jours et se dirige vers un transfert au Paris Saint-Germain. Proche de boucler l’arrivée du Golden Boy 2016, Luis Campos avancerait également sur un autre bon coup pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Leandro Paredes en route pour la Juventus

La presse italienne du jour croit connaître le plan de la Juventus pour s’offrir les services de Leandro Paredes cet été. Alors que le Paris Saint-Germain pourrait laisser le milieu de terrain argentin pour 20 millions d’euros, La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants turinois veulent se débarrasser du Gallois Aaron Ramsey pour libérer une place pour le joueur du PSG. Le départ de l’ancien milieu d’Arsenal permettrait également aux Bianconeri d’avoir les ressources nécessaires pour finaliser l’opération Paredes.

De son côté, Tuttosport révèle ce vendredi que la Juventus est prête à officialiser sa proposition au PSG pour Paredes, soit un prêt avec obligation d’achat obligatoire s’élevant à environ 15 millions d’euros. Seulement, le quotidien transalpin ajoute que le club parisien ne serait pas vraiment partant à l’idée de baisser le prix de Leandro Paredes qu’il évalue à 20 millions d’euros minimum. Mais la Juve ne serait pas bloquée sur son offre initiale et pourrait potentiellement l’augmenter. L’idée d’inclure Moise Kean dans l’opération serait privilégiée par le club turinois. Mais dans tous les cas, la Juventus se montre confiante dans cette affaire.