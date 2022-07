Stade Rennais : Une superbe nouvelle en attaque tombe au SRFC

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 19:02

Stade Rennais : À une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1, le SRFC a acté une superbe nouvelle dans son secteur offensif.

Stade Rennais : Jérémy Doku prêt pour la reprise avec le SRFC ?

Dernière ligne droite pour le SRFC avant la tant attendue reprise du championnat de France, le 7 août prochain, contre le FC Lorient. Toujours en quête de renforts défensifs, le Stade Rennais a acté ce week-end une bien mauvaise nouvelle, face à Augsbourg en match de préparation (victoire 3-2 de Rennes).

Aligné contre le club allemand ce samedi, Jérémy Doku a connu une nouvelle rechute musculaire, à la 99e minute de la rencontre. « Il a ressenti une douleur derrière la cuisse, on n’a pas plus d’infos pour l’instant », annonçait Bruno Genesio dans la foulée du match. Un coup dur qui laissait présager une nouvelle période de convalescence pour le tonitruant attaquant belge, qui avait vu une grande partie de sa saison dernière freinée par des pépins physiques. Alors que certains supporters et membres du staff craignaient une absence de longue durée, la blessure du Diable Rouge ne serait finalement pas si alarmante.

D’après Benjamin Quarez, Jérémy Doku souffrirait d’une contracture. Le joueur de 20 ans devrait finalement reprendre l’entraînement dans les prochains jours, annonce le journaliste du Parisien. Sorti blessé samedi dernier, l’ancien joyau d’Anderlecht devrait ainsi bien participer à la reprise de Ligue 1 avec les Rouge et Noir.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC avec une recrue défensive cette semaine ?

Privé de Nayef Aguerd, parti rejoindre West Ham en début de mercato et de Warmed Omari, blessé, Rennes voit la venue d’un défenseur central cet été comme primordiale. Seulement, après les échecs rencontrés dans les dossiers Morato et Kim Min-jae, le board breton inquiète les supporters du SRFC, qui craignent une reprise du championnat sans réelle option défensive, seul Loïc Badé ferait office de défenseur de métier. Pour pallier à cela, Florian Maurice a récemment accéléré pour boucler la venue d'Arthur Theate, en provenance de Bologne. Le défenseur belge de 22 ans aurait donné son accord au SRFC pour une arrivée cet été. Tout reposerait désormais sur une entente entre le club italien et Rennes, pour finaliser le deal.