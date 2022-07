PSG Mercato : Galtier répond à l’OGC Nice pour Arnaud Kalimuendo

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2022 à 00:32

PSG Mercato : L’OGC Nice voudrait attirer Arnaud Kalimuendo cet été. Christopher Galtier, l’entraîneur du Paris SG, a évoqué la situation de son joueur.

PSG Mercato : L’OGC Nice intéressé par le profil d’Arnaud Kalimuendo

Selon L’Équipe, l’OGC Nice songe à Arnaud Kalimuendo, dont le temps de jeu s'annonce très limité avec le Paris Saint-Germain. De retour à Paris après deux saisons en prêt au RC Lens, l'attaquant de 20 ans espère rester et tenter de gagner sa place dans la rotation que va instaurer Christophe Galtier la saison prochaine. Mais avec l’arrivée d’Hugo Ekitike, la direction parisienne serait plus encline à vendre Kalimuendo pour encaisser un chèque de 25 millions d’euros que Leeds United serait déjà prêt à signer.

Désireux de s’offrir les services d’un avant-centre supplémentaire, le club niçois voudrait se mêler à cette bataille avec Leeds United, l’Inter Milan et Newcastle United pour l’international espoir français. Mais dans la capitale, le natif de Suresnes a un allier de poids au sein du club et son avenir pourrait donc basculer cet été.

PSG Mercato : Galtier prêt à mettre son véto pour Kalimuendo ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Arnaud Kalimuendo fait tout son possible pour continuer au Paris Saint-Germain. Au point d’impressionner son entraîneur Christophe Galtier, qui privilégierait désormais que le Titi reste pour la saison à venir, à en croire les informations du journaliste Ben Jacobs.

« Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club », a déclaré l'entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire contre Urawa Red Diamonds (3-0).

Auteur de deux buts en trois matches amicaux, au Japon, Kalimuendo ambitionne de devenir une vraie doublure en attaque, mais si une autre équipe lui promet une place de titulaire indiscutable, il pourrait réfléchir à un départ cet été. Affaire à suivre donc…